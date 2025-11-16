Portugal se clasifica al Mundial de fútbol 2026
Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia...
- 1 minuto de lectura'
Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto.
Sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves y el volante del Manchester United Bruno Fernandes, con sendos tripletes.
El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la 9ª Copa del Mundo de la Seleção das Quinas.
En el otro partido de la llave, la República de Irlanda remontó 3-2 en Budapest con un hat-trick del atacante Troy Parrott, que envía a la Green Army al repechaje y que deja eliminada a Hungría.
-- Resultado final del Grupo F de eliminatorias europeas de clasificación al Mundial 2026 tras los partidos disputados el domingo:
Hungría 2
Irlanda 3
Portugal 9
Armenia 1
Clasificación: Pts J G N P gf gc Dif
1. Portugal 13 6 4 1 1 20 7 13 CLASIFICADA
2. Irlanda 10 6 3 1 2 9 7 2 REPECHAJE
3. Hungría 8 6 2 2 2 11 10 1
4. Armenia 3 6 1 0 5 3 19 -16
