Portugal se clasifica al Mundial de fútbol 2026

Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto.

Sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves y el volante del Manchester United Bruno Fernandes, con sendos tripletes.

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la 9ª Copa del Mundo de la Seleção das Quinas.

En el otro partido de la llave, la República de Irlanda remontó 3-2 en Budapest con un hat-trick del atacante Troy Parrott, que envía a la Green Army al repechaje y que deja eliminada a Hungría.

-- Resultado final del Grupo F de eliminatorias europeas de clasificación al Mundial 2026 tras los partidos disputados el domingo:

Hungría 2

Irlanda 3

Portugal 9

Armenia 1

Clasificación: Pts J G N P gf gc Dif

1. Portugal 13 6 4 1 1 20 7 13 CLASIFICADA

2. Irlanda 10 6 3 1 2 9 7 2 REPECHAJE

3. Hungría 8 6 2 2 2 11 10 1

4. Armenia 3 6 1 0 5 3 19 -16

