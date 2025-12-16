Portugal volverá al calendario de la Fórmula Uno en 2027 y 2028

16 dic (Reuters) -

La Fórmula Uno anunció el martes en un comunicado el regreso del circuito portugués de Portimao en 2027 y 2028, después de que el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort se retire del calendario.

El circuito internacional del Algarve, de 4,6 kilómetros, en el sur del país, acogió por última vez el Gran Premio de Portugal en 2020 y 2021, ambas temporadas afectadas por la pandemia del COVID-19, con sedes alternativas.

En 2020, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton logró en Portimao la 92ª victoria de su carrera, batiendo el récord que hasta entonces ostentaba Michael Schumacher. El piloto británico también ganó en 2021.

"El interés y la demanda para albergar un Gran Premio de Fórmula Uno es el más alto que ha habido nunca", dijo el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, agradeciendo al Gobierno portugués y a las autoridades locales. No se anunciaron los términos financieros del acuerdo, pero sí se informó de que tendrá una duración de dos años.

"Acoger el Gran Premio en el Algarve refuerza nuestra estrategia de desarrollo regional, revalorizando los territorios y creando oportunidades para las economías locales", declaró el ministro de Economía, Manuel Castro Almeida.

Portugal acogió por primera vez un Gran Premio en Oporto en 1958, y posteriormente se disputaron carreras en Monsanto y Estoril, cerca de Lisboa. El gran brasileño Ayrton Senna consiguió su primera pole y victoria en este último circuito en 1985.

La Fórmula 1 anunció el año pasado que Zandvoort, la carrera de casa del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, dejaría de formar parte del calendario después de 2026. El campeonato ya cuenta con un récord de 24 carreras y Domenicali ha hablado de que las rondas europeas se alternen para permitir la entrada de otras.

