Portugal y Noruega sacan boleto al Mundial 2026 y son 31 clasificados

Noruega y Portugal se clasificaron este domingo para el Mundial 2026 y ya son 31 las selecciones que inscribieron su nombre en el torneo que organizarán en junio y julio próximo México, Estados Unidos y Canadá.

La selección liderada por Erling Haaland, autor de un doblete, goleó 4-1 a Italia en Milán y mandó a la Azzurra al repechaje como última oportunidad para estar en Norteamérica.

Noruega termina la fase de grupos como líder de la llave I, con pleno de victorias y 24 puntos y vuelve a un primer Mundial desde Francia 1998.

Portugal, por su parte, goleó en Oporto por 9-1 a Armenia sin el suspendido Cristiano Ronaldo, con sendos tripletes de Joao Neves y Bruno Fernandes.

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, jugará el noveno Mundial de su historia.

De esta manera, ya son 31 las selecciones que obtuvieron su boleto. Quedan 17 plazas por atribuir para un Mundial que por primera vez disputarán 48 selecciones.

Países clasificados para el Mundial de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona UEFA: Inglaterra, Francia, Noruega, Portugal (4)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8)

Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica (9)

Formato del torneo

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston

México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara Canadá: Vancouver, Toronto

