Portugués Caixinha regresa al fútbol mexicano para dirigir a Bravos de Juárez

CIUDAD DE MÉXICO, 4 dic - Bravos de Ciudad Juárez nombró el jueves director técnico al portugués Pedro Caixinha, quien regresa al fútbol mexicano tres años después de haber dirigido a Santos Laguna.

El estratega de 55 años llega a Bravos de Ciudad Juárez para ocupar el lugar que dejó el uruguayo Martín Varini, quien fue cesado el domingo, un día después de que el club quedó eliminado en los cuartos de final del torneo Apertura del fútbol mexicano.

"Pedro Caixinha es nuevo Director Técnico del Primer Equipo de los Bravos a partir del próximo Clausura 2026 y durante los próximos dos años; además se convertirá en el primer director técnico europeo en dirigir al club juarense en su historia", informó el club mexicano en un comunicado.

"El entrenador portugués llega al club para aportar su experiencia, liderazgo y su mentalidad ganadora junto con su cuerpo técnico", agregó.

Caixinha llega al club mexicano tras haber sido estratega de Santos de Brasil, donde dirigió a Neymar Jr. de enero a abril.

Además de Santos Laguna (2013-2015 y 2022), Caixinha también fue director técnico de Cruz Azul en 2018 y 2019.

Con los "Guerreros" de Santos Laguna fue campeón en el torneo Clausura 2015, y ganó el Campeón de Campeones y la Copa MX en la temporada 2014-2015. Al frente de la "Máquina Celeste" de Cruz Azul ganó la Copa y la Supercopa MX en la temporada 2018-2019.

"Una característica de los equipos de nuestro nuevo entrenador es la competencia con regularidad en instancias finales y partidos importantes, pues Caixinha ha dirigido en seis postemporadas del fútbol mexicano donde suma 26 partidos de fase final con un balance de 11 triunfos, 6 empates y 9 derrotas en este tipo de encuentros. También cuenta con experiencia en competencias importantes de clubes como Copa Libertadores, además de disputar la ronda clasificatoria de la UEFA Europa League con el Rangers de Escocia", agregó Bravos de Ciudad Juárez.

Caixinha, quien inició su carrera como director técnico en 2003 con el Vasco da Gama de Portugal, fue auxiliar técnico de José Peseiro con la selección de Arabia Saudita en 2009.

En su trayectoria como director técnico, Caixinha ha dirigido a los clubes portugueses UD Leira y Clube Desportivo Nacional, al qatarí Al-Gharafa, Rangers de Escocia, al árabe Al-Shabab, Talleres de Córdoba de Argentina, y a los brasileños RB Bragantino y Santos.

"Pedro Caixinha está listo para tomar las riendas del club de cara al Clausura 2026 y así escribir una nueva historia en el fútbol mexicano y en esta frontera con en el FC Juárez. ¡Bienvenido al equipo de la frontera, Pedro! ¡Juntos seremos más Bravos!", apuntó el club mexicano.

