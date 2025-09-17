Portugués Isaac Nader, un oro mundial de 1500 metros gestado en España

El portugués Isaac Nader, que vive y entrena en España, se proclamó campeón del mundo de 1500 metros, este miércoles en Tokio, mediante un esprint final para acabar con un tiempo de 3 minutos, 34 segundos y 10 centésimas.

El mediofondista de 26 años superó en la meta al británico Jake Wightman (3:34.12, plata) y al keniano Reynold Cheruiyot (3:34.25, bronce).

El defensor del título mundial, el británico Josh Kerr, visiblemente lesionado, fue decimocuarto y último (4:11.23), muy distanciado.

Nader, nacido hace 26 años en Faro (Algarve, sur de Portugal), consigue el mayor éxito de su carrera, en un año donde había sido bronce en el 1500 metros en el Europeo bajo techo de marzo en Países Bajos.

Su éxito es también el del reputado entrenador español Enrique Pascual, con el que Nader se prepara en Soria.

Fue allí, en esa pequeña ciudad castellana, donde Enrique Pascual formó en su día a uno de los especialistas de 'milqui' más recordados, el español Fermín Cacho, oro olímpico en Barcelona 1992 y plata olímpica en Atlanta 1996.

En Mundiales, por contra, Cacho no pudo subir a lo más alto del podio y tuvo que conformarse con dos platas (1993, 1997), con lo que Pascual puede vivir ahora con Nader un logro que se le había escapado en su día con su pupilo.

El único corredor español en la final de 1500 metros de Tokio 2025, Adrián Ben, fue octavo con un tiempo de 3:35.38.

La prueba masculina de 1500 metros de este Mundial había quedado muy abierta después de la eliminación sorpresa del noruego Jakob Ingebrigtsen en las series de primera ronda, que tampoco superó el francés Azzedine Habz, el hombre que llegaba con el mejor crono de la temporada.

En semifinales había sido descalificado por un codazo durante la carrera a otro corredor el campeón olímpico estadounidense Cole Hocker.

