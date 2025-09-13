Portugués Joao Vieira bate récord de participaciones en Mundial de atletismo

El portugués Joao Vieira batió el récord de participaciones en Mundiales de atletismo al llegar a 14, este sábado con su presencia en los 35 kilómetros marcha en Tokio.

Nacido en Portimao (Algarve, sur de Portugal) hace 49 años, Vieira fue vigésimo en la clasificación, con un tiempo de 2h38:20, lejos del ganador canadiense Evan Dunfee (2h28:22), pero para él la simple presencia ya era un triunfo.

"Es un orgullo muy grande para mí, significa que he tenido un proyecto de carrera muy bueno en la marcha atlética y me permite seguir disfrutando mucho. Me da fuerza para continuar", aseguró en declaraciones a la AFP al término de la prueba.

Vieira debutó en el Mundial el siglo pasado, en Sevilla 1999, y desde entonces no se ha perdido ninguna de las ediciones celebradas.

Su balance de medallas en el evento es de un bronce en 20 kilómetros en Moscú 2013 y de una plata en los 50 kilómetros en Doha 2019.

Fue precisamente en la capital catarí, hace seis años, cuando el español Jesús Ángel García Bragado había establecido el anterior récord de participaciones, llegando a 13.

"He estado hablando aquí un poco con Chuso (García Bragado), estuve bromeando con él con este récord. Ya estuvimos juntos hace unas semanas y ya habíamos hablado de esto, él ya sabía que iba a pasar", señaló.

¿Aumentará la cuenta a 15 en un futuro? Joao Vieira sonríe maliciosamente, dejando entrever que esa es su intención y que quiere llegar a la próxima cita en Pekín, dentro de dos años.

"Tal vez pueda estar en Pekín. Pero tengo que ir año a año, tengo que ver primero cómo me voy sintiendo", dijo.

