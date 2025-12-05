Portugués Pedro Caixinha regresa a México como nuevo DT de Bravos de Juárez

Meses después de su breve paso por el Santos de Brasil, el portugués Pedro Caixinha fue anunciado el jueves como nuevo director técnico del club mexicano Bravos de Juárez, a partir del próximo torneo Clausura 2026 y con un contrato de dos años.

En la primera división mexicana, Caixinha dirigió previamente al Santos Laguna, entre 2013 y 2015 y en 2022, y al Cruz Azul, entre 2018 y 2019.

"Pedro se convirtió en el primer entrenador en coronarse en todas las competencias modernas del fútbol mexicano", subrayaron los Bravos de Juárez.

En el palmarés del estratega lusitano lucen cinco títulos ganados en el balompié azteca. Con Santos Laguna obtuvo una Liga (Clausura 2015), una Copa (Apertura 2014) y un trofeo de Campeón de Campeones (2014-2015). Con Cruz Azul se adjudicó una Copa (Apertura 2018) y una Supercopa (2018-2019).

Caixinha toma el cargo que quedó vacante en los Bravos luego de que el uruguayo Martín Varini cumpliera su contrato de un año.

Con Varini, el Juárez jugó por primera vez unos cuartos de final en su historia en el actual Apertura 2025.

La entidad juarense, fundada en 2015 y presente en primera división desde 2019, apuntó que "una de las características de nuestro nuevo entrenador es la competencia con regularidad en instancias finales y partidos importantes. Caixinha ha dirigido seis liguillas del fútbol mexicano".

"Aquí estamos para lo que se ofrezca", dijo Caixinha tras ser recibido en su nuevo club, que juega en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos.

Entre los clubes que Caixinha ha dirigido se cuentan el Uniao Leiria de Portugal, Rangers de Escocia, Al-Gharafa de Catar, Al-Shabab de Arabia Saudita, Talleres de Argentina y Santos de Brasil, su anterior proyecto.

