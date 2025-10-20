Portuguesa Mota-Engil se adjudica contratos de construcción por US$1160 millones en México

LISBOA, 20 oct (Reuters) - La mayor constructora portuguesa, Mota-Engil, ganó contratos de construcción ferroviaria en México por valor de más de 1000 millones de euros (US$1,16 millones), aumentando su cartera de pedidos en el país hasta los 3700 millones de euros, informó el lunes la compañía.

"Con estos contratos, Mota-Engil reanuda el crecimiento de su cartera de pedidos en México reforzando su posición actual como el mayor constructor europeo de infraestructuras ferroviarias" en el país, dijo en un comunicado.

Las acciones de Mota-Engil subían un 2,3% en las primeras operaciones del lunes tras el anuncio.

El mayor contrato obtenido del Gobierno mexicano asciende a 820 millones de euros y consiste en el diseño y la construcción del segundo tramo de la vía férrea entre Apaseo el Grande e Irapuato, con una longitud total de 70,7 kilómetros.

En agosto ya se le había adjudicado la construcción del primer tramo de 30 km en el marco del Plan Nacional de Ferrocarriles de México.

La empresa, que opera en más de 20 países de África, Europa y América Latina, tenía en junio una cartera global de pedidos de 14.700 millones de euros. (Reporte de Sergio Goncalves; Editado en Español por Ricardo Figueroa)