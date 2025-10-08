Portuguesa TAP ve un gran potencial de crecimiento en Brasil y África

Por Sergio Goncalves

LISBOA, 8 oct (Reuters) - La aerolínea portuguesa TAP, que pronto será privatizada, está bien posicionada para aprovechar el fuerte potencial de crecimiento de Brasil y África, dijo el miércoles su presidente ejecutivo, Luis Rodrigues.

La aerolínea opera rutas a 13 ciudades brasileñas y 14 destinos en África, incluidos países de habla portuguesa como Angola y Mozambique.

"Tenemos la suerte de estar bien posicionados para abordar ambos (Brasil y África)", dijo Rodrigues en el Festival Mundial de Aviación de Lisboa.

"Brasil es un país prometedor, y todavía hay una gran oportunidad allí", añadió, señalando los datos que muestran que el turismo en el gigante sudamericano solo representa alrededor del 6% de su Producto Interno Bruto, mientras que en Portugal supone alrededor del 16%.

"En un país que es 20 veces más grande que Portugal, la oportunidad es enorme", dijo Rodrigues, quien agregó que TAP tiene "un buen equilibrio geográfico" entre Norteamérica, Sudamérica, Europa y África, lo que le permite flexibilidad.