Posible Clásico en cuartos de final de Champions femenina

El FC Barcelona y el Real Madrid podrían verse las caras en los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina, según lo que deparó el sorteo disputado este jueves.

El FC Barcelona terminó como líder del grupo único la primera fase de la Champions, concluida el miércoles, en un Top 4 completado por Lyon, Chelsea y Bayern de Múnich, clasificando directamente a cuartos de final.

Por su parte, el Real Madrid terminó en séptima posición y jugará un repechaje contra el París FC para avanzar a cuartos de final donde, en caso de victoria, se enfrentaría al Barça.

Por su parte, el Atlético de Madrid, que terminó en 11ª posición, disputará el repechaje contra el Manchester United, y el vencedor jugará contra el Bayern de Múnich.

Los repechajes, que se jugarán a ida y vuelta, serán entre el 11 y el 19 de febrero, mientras que los cuartos de final están programados del 24 de marzo al 2 de abril.

-- Sorteo de repechaje y de cuartos de final de Liga de Campeones femenina:

- Repechaje:

Real Madrid (ESP) - París FC (FRA)

Manchester United (ENG) - Atlético de Madrid (ESP)

Juventus (ITA) - Wolfsburgo (GER)

Arsenal (ENG) - OH Leuven (BEL)

- Cuartos de final:

Real Madrid o Paris FC - FC Barcelona (ESP)

Manchester United o Atlético de Madrid - Bayern Múnich (GER)

Juventus o Wolfsburgo - Lyon (FRA)

Arsenal o OH Leuven - Chelsea (ENG)

Semifinales:

Real Madrid o París FC o FC Barcelona - Manchester United o Atlético de Madrid o Bayern Múnich

Juventus o Wolfsburgo o Lyon - Arsenal o OH Leuven o Chelsea