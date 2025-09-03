Posible impacto del acuerdo UE-Mercosur en la agricultura europea

El acuerdo de libre comercio con el Mercosur, cuyo proceso de ratificación inició la UE el miércoles, promete abrir un poco más el mercado europeo a los productos latinoamericanos, una perspectiva que alarma a los agricultores del Viejo Continente, especialmente en Francia.

Este acuerdo "nunca ha sido tan perjudicial para los agricultores, las comunidades rurales y los consumidores europeos", advirtió el martes Copa-Cogeca, el principal grupo de presión agrícola europeo.

- Volúmenes agrícolas -

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, habla de "pequeños volúmenes" comparando las cuotas de importaciones previstas a las producidas anualmente por el bloque.

El tratado reducirá las tasas aduaneras a un máximo de 99.000 toneladas de carne bovina, lo que representa un 1,6% de la producción de la UE.

Por encima de esa cantidad, seguirán aplicándose aranceles "ampliamente prohibitivos", superiores al 40% (en lugar del 7,5%).

El límite será de 180.000 toneladas para las aves de corral (1,4% de la producción comunitaria) y de 190.000 toneladas para el azúcar (1,2%).

A cambio, Bruselas asegura que el acuerdo supondrá una oportunidad de mercado para productos europeos hasta ahora frenados en América Latina como el vino (tasado actualmente hasta un 35%), el aceite de oliva o los quesos.

- Sectores expuestos -

Aunque los volúmenes previstos son bajos respecto a la producción europea, ya sacuden algunos sectores.

La asociación interprofesional de carne bovina en Francia señala que los países del Mercosur ya suministran la mayor parte de importaciones de solomillos, las piezas "nobles".

Si las 99.000 toneladas de carne bovina autorizadas se concentran en el solomillo, esto representaría una cuarta parte de la producción europea.

Según el Instituto de ganadería francés, los solomillos del Mercosur tienen un coste entre un 18% y un 32% inferior al de los europeos.

Los productores de pollo también temen que sus homólogos brasileños se centren en las piezas más rentables, los filetes.

Y los productores de etanol, de miel o de cerdo también están en riesgo, afirma Stefan Ambec, economista del instituto de investigación INRAE, que anticipa una caída de los precios pagados a los agricultores europeos.

"Los costes de producción difieren y el problema es que las normas sanitarias y ambientales no son las mismas", explica.

- Las normas -

La Comisión rebate que "todo producto de Mercosur deberá respetar las estrictas normas de la UE en materia de seguridad alimentaria".

El acuerdo de libre comercio CETA firmado con Canadá, por ejemplo, no alcanza desde hace seis años las cuotas de exportación de carne porque no hay suficiente producción que cumpla con las normas comunitarias, destaca un funcionario europeo.

Pero Bruselas admite que "las condiciones de producción" en el Mercosur no serán necesariamente las mismas que en Europa.

En materia sanitaria, seguirá estando prohibida la importación de carne tratada con hormonas de crecimiento.

Sin embargo, la carne procedente de ganaderías que utilicen prácticas prohibidas en la UE —uso de antibióticos promotores del crecimiento o de determinadas harinas animales— podrá entrar, subrayan los detractores.

- Los controles -

"En teoría, la carne tratada con antibióticos u hormonas de crecimiento no puede entrar, pero en la práctica su trazabilidad es imperfecta", dice Ambec.

"Hay inspecciones de mataderos organizadas con la Comisión, pero no es fácil controlar al ganado antes de esa etapa.

“El seguimiento desde el nacimiento hasta el matadero, en el Mercosur, solo existe en Uruguay", explica este economista.

De hecho, una auditoría de la UE reveló a finales de 2024 fallos en los controles de la carne bovina en Brasil, incapaces de garantizar la ausencia de la hormona oestradiol, prohibida en Europa.

El miércoles en Bruselas se mencionó "el compromiso de crear un grupo de trabajo sobre el refuerzo de los controles a la importación".

- "Freno de emergencia" -

Para responder a las inquietudes de Francia, Bruselas también introdujo el miércoles una "cláusula de salvaguardia" reforzada para los productos sensibles, una especie de "freno de emergencia" en caso de aumento repentino de las importaciones o caída de los precios.

Si existe "un perjuicio grave o un riesgo para la Unión Europea, la Unión, tras una investigación, puede decidir" limitar estas importaciones, explica un alto funcionario.

A ello se añade un "compromiso político" de seguimiento "muy estrecho" de estos mercados, con informes semestrales, y posibles medidas provisionales cuando se constaten movimientos de precios o volúmenes superiores al 10%.

Por último, en el caso de que las importaciones "causaran daños a los sistemas agrícolas, nos hemos comprometido a aumentar los fondos disponibles para compensar a los agricultores en el marco de la PAC", destacaron en Bruselas.

cho/jum/nth/dbh-sag-hgs/mb