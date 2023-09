NUEVA YORK (AP) — Si Shohei Ohtani es sometido por segunda vez a la cirugía Tommy John, es posible que su recuperación sea más complicada que la primera vez, pero no es un hecho.

“La primera vez, mi rehabilitación fue muy complicada y nunca me sentí al 100%”, reconoció Jameson Taillon, lanzador de los Cachorros de Chicago. “La gente venía y me preguntaba, ‘Hey, ¿qué debo esperar después de que me operen con la Tommy John?’, y yo decía: No volverte a sentir bien nunca.

“La segunda fue como si se tratara de un nuevo brazo”.

Ohtani se rompió el ligamento colateral cubital del codo derecho mientras lanzaba en contra de Cincinnati el 26 de agosto. La súper estrella bidireccional sin precedentes sigue presentándose en el plato como bateador designado, pero no volverá a lanzar en la temporada, mientras considera sus opciones médicas.

Ahora de 29 años, Ohtani fue sometido a la cirugía Tommy John el 1 de octubre de 2018, realizada por el médico jefe de los Dodgers de Los Ángeles, Neal ElAttrache. Regresó con los Angelinos como bateador el 7 de mayo de 2019 y al montículo el 26 de julio de 2020, en una temporada que se vio demorada por la pandemia. En su regreso no retiró a ningún bateador, solamente sacó cinco outs el 2 de agosto y abandonó el partido con una distensión en el antebrazo que le impidió lanzar hasta 2021.

Desde entonces, tiene marca de 34-16 con un ERA de 2.84 en 74 aperturas.

Combina esos números con su producción ofensiva en las últimas tres temporadas, un promedio de bateo de .278, 124 cuadrangulares, 290 carreras producidas y 56 bases robadas hasta el viernes, la mayor parte como bateador designado, y las expectativas previas a la lesión eran que el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2021 estaba por romper el mercado con un contrato récord en el rango de los 500 millones como agente libre en la temporada baja.

Si Ohtani es operado, no volvería a lanzar nuevamente hasta 2025, en el mejor escenario. El tiempo de recuperación para la mayoría de los lanzadores toma entre 12 y 18 meses, aunque jugadores de posición han regresado en menos tiempo. Bryce Harper, de Filadelfia, volvió como bateador designado en mayo, solamente 160 días después de la cirugía.

El ligamento colateral cubital conecta el húmero con cúbito en el codo. Los doctores prefieren reemplazar el ligamento desgarrado con un tendón del almaris largo del antebrazo. En caso de no ser posible, la opción es extirpar el tendón gracilus de la rodilla.

Una segunda cirugía generalmente es más complicada que la primera, con un tiempo de recuperación se ve afectado por los tejidos de las cicatrices y los espolones óseos. Los pitchers pueden comenzar a lanzar en la semana 17 después de su primera cirugía. El director médico de los Mets de Nueva York, Dr. David Altchek, considera que después de una segunda cirugía, el tiempo de reinicio de la actividad de lanzar podría retardarse hasta la semana 21 o incluso la 41.

___

El periodista freelancer John Perrotto contribuyó en este reporte.