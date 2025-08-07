Posibles aranceles de Estados Unidos sacuden las acciones del sector asiático de semiconductores

La amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles del 100% a los semiconductores sacudió el jueves las acciones de las empresas asiáticas de chips, aunque gigantes como TSMC y Samsung se vieron impulsados después de que el presidente se comprometiera a eximir a los que inviertan en Estados Unidos.

El magnate republicano lanzó su advertencia antes de la imposición de gravámenes generalizados a productos de decenas de países, en medio de una carrera mundial por desarrollar chips de alta gama indispensables para la inteligencia artificial.

"Impondremos un arancel de aproximadamente el 100% a los chips y semiconductores, pero si se fabrican en Estados Unidos... no habrá ningún cargo", aseguró en la Casa Blanca, sin dar un plazo de entrada en vigor.

En el mercado bursátil japonés, Tokyo Electron, uno de los principales proveedores de equipos para la fabricación de chips, cayó un 3,2% tras conocerse la noticia, mientras que el fabricante Renesas cedió 3,4%.

El fabricante de herramientas de precisión Disco Corporation perdió un 1,3% y Sumco, que ensambla placas de silicio, retrocedió un 1,2%.

Sin embargo, TSMC, que cotiza en la bolsa de Taipéi y es el mayor fabricante por contrato de chips del mundo con clientes como Nvidia y Apple, se disparó casi un 5% después de que Taiwán anunciara que no se vería afectado por los nuevos aranceles.

También Samsung Electronics, que está invirtiendo miles de millones en Estados Unidos, subió un 2% en Seúl.

El gigante surcoreano de chips SK hynix se mantuvo estable.

Arisa Liu, investigadora sénior de semiconductores del Instituto de Investigación Económica de Taiwán, afirmó que el anuncio "afectará a la dirección estratégica futura de las empresas mundiales de semiconductores".