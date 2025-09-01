Posibles cientos de víctimas tras un terremoto de magnitud 6 en Afganistán

Por Mohammad Yunus Yawar

KABUL, 1 sep (Reuters) - Se teme que cientos de personas hayan muerto o resultado heridas en un terremoto de magnitud 6 que sacudió la accidentada provincia nororiental afgana de Kunar, según informaron el lunes las autoridades, mientras los equipos de rescate rastreaban entre los escombros de las viviendas en busca de supervivientes.

Las primeras informaciones daban cuenta de 30 muertos en una sola aldea, dijo el Ministerio de Salud, que añadió que aún no se habían reunido cifras exactas de víctimas en una zona de aldeas dispersas con un largo historial de terremotos e inundaciones.

"El número de víctimas y heridos es elevado, pero como la zona es de difícil acceso, nuestros equipos siguen en el lugar", dijo en un comunicado Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Sanidad.

Cientos de heridos fueron trasladados al hospital, dijo Najibullah Hanif, jefe provincial de información, y es probable que las cifras aumenten a medida que llegue más información de zonas remotas con pocas carreteras.

Los equipos de rescate trabajaban en varios distritos de la montañosa provincia, donde el seísmo de medianoche se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, donde arrasó casas de barro y piedra en la frontera con la región paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, según las autoridades.

Afganistán es propenso a terremotos mortales, sobre todo en la cordillera del Hindu Kush, donde confluyen las placas tectónicas india y euroasiática.

Una serie de seísmos en el oeste del país causaron la muerte de más de 1000 personas el año pasado, poniendo de relieve la vulnerabilidad de uno de los países más pobres del mundo a las catástrofes naturales. (Información de Mohammad Yunus Yawar en Kabul, Saeed Shah en Islamabad y Mrinmay Dey; redacción de Ariba Shahid; edición de Tom Hogue y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)