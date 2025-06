Posibles “mata-mata” entre clubes del mismo país marcan los octavos de la Sudamericana

Eventuales ‘mata-mata’ entre clubes del mismo país marcan lo más destacado de cara a la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana, luego del sorteo realizado este lunes en la ciudad paraguaya de Luque, sede de la Conmebol.

Ocho equipos ya clasificados a octavos esperan a sus rivales. Tras la fase de grupos, los clubes que terminaron segundos en su zona de la Copa Sudamericana se enfrentarán en playoffs a quienes provienen de ocupar el tercer puesto en la misma ronda de la Copa Libertadores.

Los emparejamientos parciales y la posición en el cuadro del torneo sugieren posibles choques entre clubes del mismo país, como el brasileño Fluminense, que espera al ganador entre América de Cali (COL) y Bahia (BRA); o el argentino Lanús, que enfrentará al vencedor de Central Córdoba (ARG) y Cerro Largo, único equipo uruguayo de la copa.

El ecuatoriano Mushuc Runa, ya clasificado y sorpresa de esta edición del torneo, podría verse contra el bicampeón Independiente del Valle (ECU) si este le gana en su playoff a Vasco da Gama (BRA).

Oportunidad para los argentinos

El diagrama de cruces en los playoff se definió de acuerdo con el rendimiento de la campaña de cada club. Los equipos mejor clasificados en fase de grupos definirán las series como locales.

Las llaves dejan a los cuatro clubes argentinos que terminaron líderes de sus grupos (Independiente, Huracán, Godoy Cruz y Lanús) con buenas chances de llegar más lejos en el certamen, mientras tres de los cuatro brasileños deben jugar playoff antes de ilusionarse con un eventual pase a cuartos.

La fase arranca con los playoff entre el 15 y 17 de julio para partidos de ida, con la localía para los clubes provenientes de la Libertadores, y del 22 al 24 de julio para los duelos de vuelta con los equipos que terminaron segundos en la Sudamericana.

Los ocho cruces de la ronda definitiva de octavos se disputarán el 12 y 14 de agosto, con revanchas 19 y 21 del mismo mes.

Los cuartos de final serán el 16 y 25 de septiembre y las semifinales el 22 al 30 de octubre. El estadio Ramón "Tauichi" Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, recibirá la gran final del torneo.

-- Llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025:

Universidad Católica (ECU) vs (Vencedor de Alianza Lima (PER) vs Gremio (BRA))

Independiente (ARG) vs (vencedor de Universidad de Chile (CHI) vs Guaraní (PAR))

Lanús (ARG) vs (vencedor de Central Córdoba (ARG) vs Cerro Largo (URU))

Fluminense (BRA) vs (vencedor de Bahia (BRA) vs América de Cali (COL))

Cienciano (PER) vs (vencedor de Bolívar (BOL) vs Palestino (CHI))

Godoy Cruz (ARG) vs (vencedor de Bucaramanga (COL) vs Atletico Mineiro (BRA))

Mushuc Runa (ECU) vs (vencedor de Independiente del Valle (ECU) vs Vasco da Gama (BRA))

Huracán (ARG) vs (vencedor de San Antonio (BOL) vs Once Caldas (COL))

hro-ag/raa/