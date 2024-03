TAIPÉI, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--mar. 15, 2024--

Posiflex Technology Inc., líder mundial en sistemas de punto de venta (Point of Sale, POS) y soluciones tanto en línea como sin conexión (Online to Offline, O2O), se complace en anunciar que su serie Haydn ZT - el primer terminal de punto de venta tipo cápsula del sector con un diseño modular patentado y una capacidad de servicio excepcional- y su Base Gen9, que integra una impresora térmica y una fuente de alimentación para aprovechar al máximo el espacio, han sido galardonados con el premio iF DESIGN AWARD 2024 en la disciplina de Producto en la categoría Público/Minorista por el iF International Forum Design GmbH, con sede en Hannover, que es uno de los galardones más codiciados en el mundo del diseño.

Posiflex gana el iF DESIGN AWARD 2024 por la serie Haydn ZT y la Base Gen9 (Gráfico: Business Wire)

La series Haydn ZT y la Base Gen9 de Posiflex destacaron entre casi 11 000 candidaturas de 72 países, impresionando al jurado de 132 miembros, compuesto por expertos independientes de todo el mundo, con sus diseños innovadores y su excelencia técnica, destinados a ofrecer los más altos niveles de comodidad y valor a usuarios y consumidores.

Serie Haydn ZT: El primer terminal de punto de venta tipo cápsula del sector

La serie Haydn ZT de Posiflex redefine la estructura mecánica de los terminales de punto de venta con el primer diseño tipo cápsula del mundo. Este diseño simplifica las tareas de mantenimiento al permitir levantar el monitor sin esfuerzo con solo deslizar la palanca oculta. Proporciona un cómodo acceso a los componentes modulares internos y facilita reparaciones, sustituciones y actualizaciones sencillas y sin problemas. Esta innovación promete reducir significativamente el tiempo de inactividad en caso de avería, lo que minimizará las molestias y las pérdidas económicas asociadas a este tipo de incidentes.

Base Gen9: Una base multifuncional para terminales de punto de venta

La Base Gen9 es una base de terminal de punto de venta multifuncional que integra una impresora térmica de recibos de alta velocidad de 250 mm/segundo con cortadora automática oculta dentro de su carcasa ligera y sin tornillos, además de diseños ocultos de E/S, alimentación y cableado, todo ello combinado para lograr un aspecto limpio y elegante y un mostrador perfectamente ordenado. La base del terminal de punto de venta también ofrece la opción de un segundo monitor, ampliable hasta 15,6 pulgadas, para lograr la máxima eficiencia de espacio y comodidad para usuarios y consumidores.

Owen Chen, director ejecutivo de Posiflex Technology, comentó: "Ganar el iF DESIGN AWARD 2024 por nuestra serie Haydn ZT y la Base Gen9 es un testimonio de la búsqueda incesante de Posiflex de la excelencia en el diseño de productos y la innovación. Posiflex se ha comprometido a ampliar los límites de la innovación tecnológica para mejorar las experiencias de los clientes en todo el mundo".

Ser reconocidos por el prestigioso iF International Forum Design GmbH reafirma nuestra posición de liderazgo en el sector y nos motiva para seguir ofreciendo soluciones vanguardistas que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes. La serie de terminales de punto de venta Haydn ZT y la Base Gen9 personifican nuestra dedicación a la innovación impulsada por el espíritu empresarial y el enfoque inquebrantable en poner a nuestros clientes en primer lugar.

Encontrará más información sobre la serie Haydn ZT y la Base Gen9 en: https://ifdesign.com/en/search?find=posiflex

Acerca de posiflex group

Posiflex Group es una plataforma de Internet de las cosas a nivel comercial (Commercial Internet of Things, CIoT) líder en todo el mundo e impulsada por soluciones inteligentes de dispositivos integrados independientes de software y tanto en línea como sin conexión (Online-to-Offline, O2O). Con tres marcas clave, Posiflex Group está formado por Posiflex, una de las cinco mejores marcas del mundo en puntos de venta y quioscos, Portwell como líder en tecnología Embedded Foundry para AIoT Edge Compute, y KIOSK Information Systems (KIS) para automatización del autoservicio gestionado, todo ello sumado a la misión común de optimizar la productividad y mejorar la experiencia del cliente en el mundo conectado.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

