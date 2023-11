TAIPÉI, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--nov. 3, 2023--

Posiflex Technology Inc, líder mundial en sistemas de punto de venta (Point of Sale, POS) y soluciones tanto en línea como sin conexión (Online to Offline, O2O), se complace en anunciar que ya está disponible el primer terminal de punto de venta del mundo con un diseño tipo almeja que optimiza la eficiencia del mantenimiento, ahorra espacio y mejora la seguridad operativa. Gracias a su diseño en forma de almeja, modular y sin tornillos, la serie Haydn ZT permite levantar el monitor fácilmente por medio de un botón táctil y proporcionar un cómodo acceso a los componentes modulares internos, lo que simplifica las reparaciones, sustituciones y actualizaciones. Todo este proceso puede completarse en un minuto, por lo que resulta cuatro veces más eficiente que en los terminales de punto de venta tradicionales. Por ello, es una opción ideal para supermercados, tiendas multiservicio, negocios de comestibles, restaurantes y demás establecimientos minoristas o de hostelería.

Tecnología centrada en el cliente para mejorar la eficacia y la experiencia de usuario

En la mayor parte de las empresas que tratan de forma directa con el cliente, el terminal de punto de venta es un elemento vital. Es imprescindible garantizar su funcionamiento correcto y eficiente, ya que cualquier tiempo de inactividad puede suponer un aumento de costos y una reducción de los márgenes de beneficio. La serie Posiflex ZT presenta una gama de terminales de punto de venta que no tiene rivales, con tecnología patentada y un concepto novedoso que destaca por el primer mecanismo de apertura tipo almeja del sector. Esta innovación redefine el factor de forma mecánico convencional gracias a su diseño más inteligente y centrado en el cliente.

Resistencia imbatible y funcionamiento fluido

Equipada con una CPU Intel® Tiger Lake o Elkhart Lake de alto rendimiento, la serie ZT utiliza un diseño de chasis de fundición de aluminio para facilitar una refrigeración eficaz sin necesidad de ventilador. Ese diseño sin ventilador ni tornillos elimina los puntos débiles mecánicos y ofrece ventajas de robustez y confiabilidad. También se ha integrado la sólida protección IP44 para blindarlo contra el polvo, la suciedad, la grasa y las salpicaduras. Todo ello garantiza un funcionamiento sin problemas y mayor vida útil bajo las exigencias del uso diario y continuo.

Diseños ocultos que protegen los datos y evitan el desorden

Para garantizar aún más la continuidad del funcionamiento y el servicio, la serie Posiflex ZT incorpora un diseño de entrada/salida (I/O) oculta que impide la conexión a dispositivos que no sean de confianza, lo que evita la posible alteración de datos. Los puertos USB están protegidos con un mecanismo de bloqueo que impide la transferencia no autorizada de datos y la infección por virus.

Además, la fuente de alimentación queda oculta en la base, y un sistema de gestión de cables de 3 vías mantiene el orden en el mostrador, mejora el entorno de la tienda y la experiencia del usuario.

Instalaciones y ángulo de visión flexibles

Para adaptarse a los distintos entornos, la serie ZT ofrece una selección de monitores de pantalla táctil PCAP plana de 15" o 15,6", además de varias opciones de montaje en sobremesa y en pared adaptadas a los requisitos específicos de cada estación de trabajo. Por si fuera poco, la serie ZT admite un exclusivo diseño de bisagra giratoria de 0-90° que ofrece a los usuarios un ángulo de visión más cómodo y configuraciones de despliegue adaptables.

Mayor conectividad y funcionalidad

Los terminales de punto de venta Posiflex ZT mejoran aún más la funcionalidad gracias a un despliegue de entrada/salida diverso y flexible. Algunos modelos presentan la opción de alimentación 24 V PoweredUSB, lo que amplía las posibilidades de conectividad. Los terminales pueden complementarse con accesorios laterales específicos para ofrecer funciones versátiles que satisfagan diferentes necesidades, como por ejemplo puertos retenidos para una integración perfecta con sensores de huellas dactilares/i-Button, MSR y dispositivos RFID y un segundo monitor con escáner interno.

Acerca de posiflex group

Posiflex Group es una plataforma de Internet de las cosas a nivel comercial (CIoT) líder en todo el mundo e impulsada por soluciones inteligentes de dispositivos integrados independientes de software y tanto en línea como sin conexión (O2O). Con tres marcas clave, Posiflex Group está formado por Posiflex, una de las cinco mejores marcas del mundo en puntos de venta y quioscos, Portwell como líder en tecnología Embedded Foundry para AIoT Edge Compute, y KIOSK Information Systems (KIS) para automatización del autoservicio gestionado, todo ello sumado a la misión común de optimizar la productividad y mejorar la experiencia del cliente en el mundo conectado.

