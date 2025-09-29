Posponen la apertura mañana en València del curso universitario con el Rey ante la alerta roja por lluvias

MADRID/VALÈNCIA, 29 Sep. 2025 (Europa Press)

La apertura del curso 2025-2026 de las universidades españolas, previsto para este martes 30 de septiembre en la Universitat de València (UV) con la presidencia del Rey Felipe VI, ha sido pospuesta ante la situación meteorológica adversa, con nivel rojo de alerta por lluvias que afecta a la ciudad del Turia, según ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

"Se pospone el Solemne Acto Académico Estatal de Apertura de Curso 2025-2026 de las universidades españolas ante la situación meteorológica adversa, con nivel rojo de alerta por lluvias que afecta a la ciudad de València, para evitar desplazamientos de la comunidad universitaria en el día de hoy, y ante la previsible evolución de la inestabilidad meteorológica", señalan en un comunicado.

La celebración de este acto coincidía con los de celebración del 525 aniversario de la Universitat, que también acogió una ceremonia extraordinaria, coincidiendo con el inicio de curso, hace 25 años, con motivo de la efeméride del medio milenio de vida, 500 años, en un acto que estuvo presidido por el entonces Príncipe de Asturias. Esta era la primera vez que la institución valenciana iba a acoger la apertura del curso académico nacional.

No obstante, era la segunda vez que València había sido la ciudad escogida para la celebración de apertura del Curso Universitario. En el año 2018, el Rey inauguró el curso en la Universitat Politècnica de València, con motivo de los 50 años de existencia del centro. La decisión de posponer el acto ante la climatología adversa ha sido acordada entre todas las partes implicadas en el mismo, según han señalado a Europa Press en fuentes ministeriales.

Ministra: "No se entendería de ninguna de las maneras"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha enmarcado la decisión de posponer el acto en el "principio de prudencia" ante la alerta roja activada para este lunes y la naranja para el martes en Valencia y ha indicado que se buscará "una nueva fecha" para el evento.

En una entrevista este lunes en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Morant ha señalado que se trata "de la inauguración de curso de toda España", por lo que los rectores de todo el país "se tienen que desplazar a Valencia hoy para poder acudir mañana a esa inauguración", de manera que las decisiones sobre la celebración del acto "hay que tomarlas el día de antes".

Por tanto, a su juicio, "no se entendería de ninguna de las maneras que, con un escenario de alerta roja hoy y de naranja mañana, ni las autoridades ni los servicios de emergencias estuviéramos encerrados en un paraninfo en vez de estar atendiendo lo que tenemos que atender, que es la prioridad, que es la emergencia".