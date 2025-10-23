Posteguillo, un año después de la dana: “Se ha hecho menos de lo que se tiene que hacer y más despacio”

VALÈNCIA, 23 Oct. 2025 (Europa Press) - Escritor valenciano Santiago Posteguillo, quien sufrió la experiencia de vivir la tragedia de la dana del 29 de octubre de 2024 en Paiporta, a solo 50 metros del barranco del Poyo, cree que, tras un año transcurrido de la barrancada, "se ha hecho menos de lo que se tiene que hacer y más despacio de lo que se tiene que hacer". Así lo ha expresado el autor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación en València de su nueva obra, 'Los tres mundos'. En lo personal, Posteguillo afirma que "ha superado el shock", pero puntualiza a renglón seguido que tiene "muy claro" que la dana es "lo más impresionante" que ha vivido. Acerca del ritmo de la recuperación, el exitoso novelista ha valorado algunos elementos --ha puesto como ejemplo la reconstrucción del metro-- pero ha hecho una reflexión: "Si la situación está cambiando en lo climático, está abierto el debate sobre la incidencia del ser humano, y parece que tenemos una tendencia a que estos fenómenos se vayan repitiendo, si reconstruyes exactamente las mismas estructuras parece probable que cuando vuelva a suceder lo mismo pasará exactamente lo mismo". "Por tanto, echo en falta que se acometa la reconstrucción, no solamente en el sentido de reconstruir lo que había, sino de mejorarlo para prevenir lo que pueda volver a ocurrir", ha manifestado. En este sentido, ha aludido a que tras la riada del año 57, se elaboró el Plan Sur de Valencia, que "ha salvado a la ciudad en varias ocasiones, a lo largo de lo que yo he visto, con mis ojos". "¿Por qué pensamos que no hace falta hacer algo en el Barranco del Poyo?. Si el barranco sigue teniendo la misma capacidad de caudal, pues cuando vuelva a llover de una forma desmesurada va a volver a pasar lo mismo. Creo que no hay que tener un Premio Nobel para esto, pero como tenemos políticos y no estadistas, piensan en las siguientes elecciones, unos y otros, y entonces no hay manera", ha lamentado. PLAN DE ESTADO En su opinión, habría que buscar "un mínimo común denominador y ver qué tenemos que preservar, cómo acometer las infraestructuras que se tengan que hacer, que se tendrán que hacer en más de un periodo de cuatro años y acometerlas como un Plan de Estado en la Comunidad Valenciana". "Pero tenemos un conjunto de clase política que está claramente incapacitado para tomar esas decisiones, con lo cual estamos abocados a que esto se repita. Lamentable, esa es mi lectura, mi triste lectura", zanja.