Potencial solar de África augura un futuro prometedor para las energías renovables

UPINGTON, Sudáfrica (AP) — En lo profundo de la provincia del Cabo Norte de Sudáfrica, al sur del desierto del Kalahari, una luz resplandeciente se eleva sobre docenas de paneles de espejos solares.

Los espejos se inclinan en diversos grados a lo largo del día, siguiendo los rayos del sol y proyectándolos sobre una torre. La torre alberga un receptor que absorbe el calor intenso, hierve agua y produce vapor a alta presión. Esto se convierte en 50 megavatios de electricidad, suficiente para abastecer a más de 40.000 hogares durante 24 horas.

El proyecto KHI Solar One es uno de los muchos que buscan añadir energía renovable a la red eléctrica de Sudáfrica, que depende en gran medida de las centrales eléctricas de carbón.

Sin embargo, mientras cientos de delegados se preparan para reunirse en la capital etíope de Adís Abeba para la Cumbre del Clima de África esta semana, está claro que se necesitan muchos más proyectos de este tipo para llevar electricidad a millones de personas en el continente que la necesitan y para combatir los impactos del cambio climático.

Necesidades energéticas de África

Según la Agencia Internacional de Energía, alrededor de 600 millones de personas en un continente de aproximadamente 1500 millones viven sin electricidad, dejando a los niños sin luces para estudiar por la noche y a los hogares sin energía para los electrodomésticos.

El Banco Mundial estima que África Central y Occidental tienen algunas de las tasas de electrificación más bajas del mundo. En África Occidental, donde 220 millones de personas no tienen electricidad, la tasa de electrificación es tan baja como el 8%.

La falta de electricidad también limita el acceso del continente a una atención médica de calidad, educación y crecimiento económico que proporciona un suministro de energía suficiente e ininterrumpido.

La adopción de energía renovable en el continente ha sido lenta en comparación con economías más desarrolladas como China, países europeos y Estados Unidos, que representan el 80% de la capacidad de energía renovable instalada en todo el mundo.

Solo el 1,5% de la capacidad de energía renovable instalada se encuentra en África.

Potencial de energía renovable en África

Según un informe de las Naciones Unidas publicado en julio, África tiene el 60% de los mejores recursos solares del mundo, con los desiertos del continente y su clima cálido creando un potencial masivo para proyectos solares.

A pesar de esto, África recibió solo el 2% de las inversiones globales en energía limpia en 2024.

En una cumbre climática en enero de este año, los líderes africanos se comprometieron a llevar la capacidad de energía renovable en África a 300 gigavatios para 2030. Esa cantidad de energía equivale a la producción de aproximadamente 114 grandes centrales eléctricas, suficiente para abastecer a una gran ciudad o un pequeño país.

Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energías Renovables proyecta que el 90% de la energía de África podría generarse a partir de renovables, incluida la solar, para 2050.

Esto incluye otras fuentes de energía renovable además de la solar, con países como Sudáfrica optando por una mezcla energética que incluye energía hidroeléctrica y eólica.

Aumento de las exportaciones solares de China a África

Algunos análisis recientes de datos de exportación de China han mostrado que las exportaciones de paneles solares a África han aumentado significativamente en los últimos 12 meses.

Un informe del grupo de expertos en energía Ember señala que las importaciones desde China aumentaron un 60% en el último año a 15.032 megavatios, con 20 países africanos estableciendo un récord de importaciones de paneles solares en un período de 12 meses.

Mientras que el aumento en los paneles solares había sido previamente impulsado por las importaciones de Sudáfrica, que pasó por años de apagones debido a una prolongada crisis eléctrica, las importaciones de paneles solares desde fuera de Sudáfrica se triplicaron en los últimos 12 meses.

Cada vez más, las empresas energéticas independientes ven a África como un mercado para productos solares mientras buscan satisfacer las necesidades energéticas del continente.

