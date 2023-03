Potenciar la capacidad de adaptación: Everbridge exhibe la evolución de su marca en la ceremonia de apertura del Nasdaq

BURLINGTON, Massachusetts.--(BUSINESS WIRE)--mar. 20, 2023--

Everbridge, Inc. (Nasdaq: EVBG), l铆der mundial en soluciones de gesti贸n de eventos cr铆ticos (CEM) y alertas p煤blicas nacionales, ha anunciado hoy la evoluci贸n de su marca corporativa y la conmemoraci贸n de su 20.潞 aniversario de trabajo potenciando la capacidad de adaptaci贸n.. En el marco del anuncio de la evoluci贸n de su marca, David Wagner, director general de Everbridge, presidir谩 hoy la apertura del mercado de valores Nasdaq.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005284/es/

La apertura del Nasdaq podr谩 verse en directo en: https://livestream.com/accounts/27896496/events/10783939.

"Hace 20 a帽os, nuestros fundadores fueron pioneros en el sector de las comunicaciones cruciales", declar贸 Wagner. "Desde entonces, Everbridge ha construido una plataforma l铆der en su categor铆a que ayuda a salvar vidas y a optimizar la continuidad de las empresas. La evoluci贸n de nuestra marca representa nuestro compromiso para los pr贸ximos 20 a帽os: seguiremos d谩ndoles tanto a las empresas como a las organizaciones gubernamentales la capacidad de anticiparse, mitigar, responder y recuperarse con m谩s fuerza de los incidentes de todo tipo, tanto f铆sicos como digitales. En un mundo cada vez m谩s impredecible, las organizaciones que tienen capacidad de adaptaci贸n pueden reducir al m铆nimo las repercusiones sobre las personas y las operaciones, absorben el estr茅s y recuperan la productividad con m谩s rapidez cuando adoptan tecnolog铆a para gestionar los eventos cr铆ticos. Estoy orgulloso de nuestro compromiso continuo en pos de potenciar la capacidad de adaptaci贸n de las organizaciones de todo el mundo" .

Las conclusiones de un estudio encargado por la empresa a Forrester Consulting en febrero de 2023 destacan la importancia de la CEM para las organizaciones en la actualidad. El estudio de Forrester se titul贸 The Total Economic Impact鈩 of Everbridge Critical Event Management y revel贸 que las organizaciones que usan la plataforma de Everbridge estuvieron notablemente mejor equipadas con las capacidades y recursos necesarios para responder con eficacia a los eventos cr铆ticos y poder contenerlos, lo que les permite proteger mejor a los empleados, los activos de la empresa y los procesos del negocio.

El estudio de Forrester se帽ala que "las organizaciones actuales siguen teniendo que afrontar acontecimientos de gran envergadura que tienen el potencial de interrumpir las operaciones empresariales y amenazar la seguridad de los empleados. Desde los disturbios civiles hasta las inclemencias meteorol贸gicas, las organizaciones necesitan un proceso para supervisar, evaluar, comunicar y responder con eficacia a todo tipo de amenazas que puedan afectarles. Con la plataforma de gesti贸n de eventos cr铆ticos de Everbridge, los equipos pueden identificar, comunicar y responder con eficiencia a los eventos que afectan a los empleados y arriesgan los activos de la empresa".

Habiendo demostrado que lograron un retorno de la inversi贸n (ROI) del 358%, las organizaciones con capacidad de adaptaci贸n destacaron que gracias a la adopci贸n de Everbridge CEM, "la organizaci贸n compuesta puede mantener las operaciones del negocio en funcionamiento, ya que puede reaccionar m谩s r谩pidamente a las interrupciones no planificadas y recibir informaci贸n de los equipos apropiados para reanudar las operaciones y disminuir las repercusiones de los eventos cr铆ticos".

El estudio tambi茅n pone de relieve la disminuci贸n de los costes derivados del lapso de inactividad inform谩tica. Dada la complejidad creciente de los entornos inform谩ticos, los equipos de TI de la organizaci贸n compuesta "necesitan recibir alertas inteligentes para poder reaccionar con eficacia". Con la implementaci贸n de CEM, los equipos de TI de la organizaci贸n compuesta mejoran el flujo de trabajo y garantizan que los equipos est茅n al tanto de los problemas y puedan colaborar de forma r谩pida y sencilla para poder solucionarlos".

Las empresas entrevistadas para el estudio de Forrester ratificaron los siguientes beneficios cuantificables:

Seg煤n un estudio sobre capacidad de adaptaci贸n realizado por Boston Consulting Group ( BCG ), las crisis suelen ampliar la brecha entre los mejores y los peores resultados, dado que alrededor del 30% del rendimiento total relativo a largo plazo de los accionistas que tiene una empresa depende de su rendimiento durante las crisis.

"Al producirse un incidente cr铆tico, la capacidad de una organizaci贸n para responder con rapidez y eficacia genera una curva m谩s pronunciada de la capacidad de adaptaci贸n", explic贸 David Alexander, director de mercadeo de Everbridge. "La capacidad de anticiparse y recuperarse de los eventos cr铆ticos sirvi贸 de inspiraci贸n para nuestra marca evolucionada y es fundamental para nuestra misi贸n de mantener a las personas seguras y a las organizaciones en funcionamiento".

Por otro lado, Alexander agreg贸: "Ahora que damos este siguiente paso como empresa, queremos aprovechar esto como una oportunidad para asegurarnos de que el mensaje y el valor que les ofrecemos a nuestros clientes sean consonantes con nuestro compromiso de darles soluciones de clase mundial para digitalizar la capacidad de adaptaci贸n de la organizaci贸n".

Ayudar a las organizaciones a potenciar su capacidad de adaptaci贸n fue el catalizador del Programa de certificaci贸n Best in Resilience鈩, que sienta un marco de normas 煤nico para evaluar la capacidad de adaptaci贸n general de una organizaci贸n. Everbridge aprovecha sus 20 a帽os de compromisos en servicios profesionales en m谩s de 150 pa铆ses para ofrecerles a las empresas y a las agencias gubernamentales una metodolog铆a integral para evaluar su capacidad de adaptaci贸n cuando afrontan los eventos cr铆ticos.

Numerosas organizaciones como Takeda, Dow, Discover, Humana, Siemens, Alexion, dentsu, NBCUniversal, Exact Sciences, Johnson Controls y Medtronic ya son organizaciones certificadas. Una encuesta realizada en 2022 a organizaciones certificadas revel贸 que el 98% tiene una actitud optimista respecto de generar capacidad de adaptaci贸n frente a eventos cr铆ticos en el futuro.

Para ver material de prensa relacionado con la evoluci贸n de la marca Everbridge, visite https://brandfolder.com/everbridge/media-kit

Constituida en 2002, Everbridge cotiza en el Nasdaq desde septiembre de 2016.

Acerca de Everbridge

Everbridge (Nasdaq: EVBG) les da a las empresas y organizaciones gubernamentales la capacidad de anticiparse, mitigar, responder y recuperarse con m谩s fuerza de los eventos cr铆ticos. En el mundo actual tan impredecible, las organizaciones que tienen capacidad de adaptaci贸n pueden reducir el impacto sobre las personas y las operaciones, absorben el estr茅s y vuelven a la productividad m谩s r谩pidamente cuando adoptan tecnolog铆a de gesti贸n de eventos cr铆ticos (CEM). Everbridge digitaliza la capacidad de adaptaci贸n de una organizaci贸n al combinar la automatizaci贸n inteligente con los datos de riesgo m谩s completos del sector para "mantener a las personas seguras y a las organizaciones en funcionamiento" (Keep People Safe and Organizations Running鈩). Para m谩s informaci贸n, visite https://www.everbridge.com/, lea el blog de la compa帽铆a y siga a la compa帽铆a en Twitter. Everbridge鈥 Empowering Resilience.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" seg煤n los t茅rminos de las disposiciones de "puerto seguro" o aviso legal de la Ley estadounidense de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, en particular, entre otras, las declaraciones relativas a la oportunidad y las tendencias de crecimiento previstas en nuestras aplicaciones de comunicaciones cr铆ticas y seguridad empresarial y nuestro negocio en general, nuestra oportunidad de mercado, nuestras expectativas de ventas de nuestros productos, nuestro objetivo de mantener el liderazgo del mercado y ampliar los mercados en los que competimos por los clientes y las repercusiones previstas en los resultados financieros. Estas declaraciones prospectivas se aplican a la fecha de este comunicado de prensa y se fundan en las expectativas, estimaciones, previsiones y proyecciones actuales, as铆 como en las creencias y suposiciones de la gerencia. Las palabras como "esperar", "prever", "deber铆a", "creer", "objetivo", "proyectar", "metas", "estimar", "potencial", "predecir", "puede", "har谩", "podr铆a", "pretender", variaciones de estos t茅rminos o la negativa de estos t茅rminos y expresiones similares sirven para identificar estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas dependen de una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales implican factores o circunstancias que escapan a nuestro control. Nuestros resultados reales podr铆an diferir materialmente de los declarados o impl铆citos en las declaraciones prospectivas debido a una serie de factores, entre los que se incluyen: la capacidad de nuestros productos y servicios para funcionar seg煤n lo previsto y satisfacer las expectativas de nuestros clientes, nuestra capacidad para integrar con 茅xito las empresas y los activos que podamos adquirir, nuestra capacidad para atraer nuevos clientes y retener y aumentar las ventas a los clientes existentes, nuestra capacidad para aumentar las ventas de nuestra aplicaci贸n de Notificaci贸n masiva y/o la capacidad para aumentar las ventas de nuestras otras aplicaciones, la evoluci贸n del mercado de comunicaciones cr铆ticas espec铆ficas y contextualmente relevantes o el entorno normativo asociado, nuestras estimaciones de oportunidades de mercado y previsiones de crecimiento del mercado pueden resultar inexactas, no hemos sido rentables de forma constante hist贸ricamente y es posible que no logremos ni mantengamos la rentabilidad en el futuro, los ciclos de ventas largos e impredecibles para nuevos clientes, la naturaleza de nuestro negocio nos expone a riesgos de responsabilidad inherentes, nuestra capacidad para atraer, integrar y retener personal cualificado, nuestra capacidad para mantener relaciones satisfactorias con nuestros socios de canal y socios tecnol贸gicos, nuestra capacidad para gestionar eficazmente nuestro crecimiento, nuestra capacidad para responder a las presiones de la competencia, la responsabilidad civil que podr铆amos tener en relaci贸n con la privacidad y la seguridad de la informaci贸n de identificaci贸n personal, nuestra capacidad para proteger nuestros derechos de propiedad intelectual y el resto de los riesgos enumerados en nuestros factores de riesgo analizados en los documentos presentados ante la Comisi贸n de Bolsa y Valores de Estados Unidos ("SEC"), en particular y entre otros, nuestro Informe anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, presentado ante la SEC el 24 de febrero de 2023 y otros archivos posteriores presentados ante dicho organismo. Las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa representan nuestras opiniones a la fecha indicada en 茅l. No tenemos la intenci贸n ni asumimos la obligaci贸n de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva informaci贸n, acontecimientos futuros u otros motivos. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse como representativas de nuestras opiniones en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

Todos los productos de Everbridge son marcas comerciales de Everbridge, Inc. en EE.UU. y el resto de los pa铆ses. Todos los dem谩s nombres de productos o empresas mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios.

El comunicado en el idioma original es la versi贸n oficial y autorizada del mismo. Esta traducci贸n es solamente un medio de ayuda y deber谩 ser comparada con el texto en idioma original, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 validez legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230320005284/es/

CONTACT: Everbridge:Jeff Young

Relaciones con la prensa

jeff.young@everbridge.com

781-859-4116Nandan Amladi

Relaciones con los inversores

nandan.amladi@everbridge.com

617-665-7197

