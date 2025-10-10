Potente sismo remece la costa sur de Filipinas y causa un muerto, daños y evacuaciones por tsunami

MANILA, Filipinas (AP) — Un sismo de magnitud 7,4 registrado el viernes por la mañana frente a la costa sur de Filipinas causó un fallecido, daños en edificios, cortes de electricidad y evacuaciones en zonas costeras próximas debido a la posibilidad de un tsunami.

El presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., indicó que se estaban evaluando los daños y que los equipos de rescate y los operativos de ayuda se estaban preparando y desplegados cuando fuera seguro hacerlo.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología apuntó que se esperan daños y réplicas del terremoto, cuyo epicentro estuvo a unos 62 kilómetros (38 millas) al sureste de Manay, una localidad de la provincia de Davao Oriental, y fue provocado por el movimiento en la Fosa de Filipinas, a una profundidad de 23 kms (14 millas).

Al menos una persona murió tras ser alcanzada por escombros, reportó el subdirector de la Oficina de Defensa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, en una conferencia de prensa, pero no ofreció más detalles. Varios edificios sufrieron grietas en sus paredes, incluido el aeropuerto internacional en la ciudad de Davao, que seguía operativo sin que se hubiesen cancelado vuelos, agregó.

“Estaba manejando mi coche cuando de repente se tambaleó y vi el tendido eléctrico balanceándose violentamente. La gente salió corriendo de casas y edificios mientras el suelo temblaba y se cortó la electricidad”, dijo Jun Saavedra, funcionario de mitigación de desastres del pueblo de Gov. Generoso en Davao Oriental, a The Associated Press por teléfono.

“Hemos tenido terremotos en el pasado, pero este fue el más fuerte”, dijo Saavedra, que añadió que las intensas sacudidas del suelo causaron grietas en varios edificios, incluyendo escuelas.

Al menos 50 estudiantes de un centro de secundaria de su pueblo fueron llevados a un hospital en ambulancias después de sufrir contusiones, desmayos o mareos debido al sismo, apuntó Saavedra.

Gov. Generoso es un pueblo a unos 100 kms (62 millas) al sur de Manay, donde también se suspendieron todas las clases.

Los estudiantes evacuaron las escuelas en la ciudad de Davao, que tiene alrededor de 5,4 millones de habitantes y es la urbe más grande cerca del epicentro, a unos 250 kms (155 millas) al oeste de la provincia de Davao Oriental.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Honolulu, informó que se detectaron pequeñas olas en las costas de Filipinas e Indonesia antes de que la amenaza pasara unas dos horas después del sismo. Las pequeñas fluctuaciones en el mar podrían continuar, agregó.

Alejandro advirtió que las olas de tsunami podrían impactar en seis provincias costeras cercanas desde Davao Oriental hasta dos horas después del terremoto, que se registró a las 9:43 de la mañana.

“Instamos a estas comunidades costeras a permanecer en alerta y evacuar inmediatamente a terrenos elevados hasta nuevo aviso”, señaló en una videoconferencia de prensa.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia reportó pequeñas olas de tsunami en la provincia de Célebes Septentrional, con alturas que oscilaban entre los 3,5 y los 17 centímetros (de 1,3 a 6,7 pulgadas) en Melonguane, Beo, Essang y Ganalo, en los distritos de las Islas Talaud.

Filipinas aún no se ha recuperado por completo de un sismo de magnitud 6,9 registrado el 30 de septiembre que causó al menos 74 muertos y miles de desplazados en la provincia de Cebú, particularmente en la ciudad de Bogo y en poblaciones cercanas.

Filipinas es uno de los países más propensos a padecer desastres naturales y suele registrar terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano.

El archipiélago recibe además unos 20 tifones y tormentas cada año, lo que convierte la respuesta a desastres en una de las principales tareas del gobierno y los grupos de voluntarios.

También el viernes, un sismo con una magnitud preliminar de 6,0 sacudió la costa de Papúa Nueva Guinea. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el epicentro estuvo en el mar de Bismarck, a 414 kilómetros (257 millas) al noreste de Lae, la segunda ciudad más poblada de la nación insular del Pacífico Sur.

Según Mary Jane Huafilong, una agente de policía en Lae, no se reportaron daños.

