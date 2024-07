Powell abre una semana clave para la fed mientras aumentan las razones para una bajada de tipos

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 15 jul (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, inicia el lunes lo que se perfila como una semana clave de comentarios por parte de los dirigentes del banco central estadounidense, que harán balance de la ralentización de la inflación y reflexionarán sobre la conveniencia de señalar el inicio de recortes de los tipos de interés a causa de la misma. La Reserva Federal se reúne los días 30 y 31 de julio, pero, según las normas del banco central, los responsables de política monetaria no pueden hacer comentarios sobre política monetaria desde este sábado, 20 de julio, hasta el viernes siguiente a la reunión. Con la inflación cada vez más cerca de su objetivo del 2% y las crecientes preocupaciones sobre cuánto tiempo puede mantenerse fuerte el mercado laboral con el pie de la Reserva Federal en el freno económico, es muy posible que utilicen esos últimos días para señalar que los recortes de tipos son inminentes o para explicar por qué los datos recientes aún no justifican un giro hacia una política monetaria más flexible. Las apuestas de los últimos días se han inclinado a favor de que la Fed, tras un falso amago a finales del año pasado que parecía situar los recortes de tipos en el horizonte, decida finalmente que el brote de inflación de la era pandémica ha sido controlado. "Esperamos una fuerte señal en julio de que los recortes comenzarán en una próxima reunión", lo cual probablemente será en septiembre si la economía evoluciona como se espera, escribieron los analistas de Citi el viernes, un día después de que la débil inflación de junio llevara a los inversores a elevar la probabilidad estimada de un recorte en septiembre por encima del 90%, según datos de la herramienta FedWatch de CME Group, mientras que algunos grandes bancos y casas de inversión adelantaron sus propias peticiones de recorte de tipos. No se espera que en la próxima reunión los responsables de política monetaria bajen el tipo de interés de referencia del rango del 5,25% al 5,5% en el que se ha mantenido desde julio de 2023. Sin embargo, la reciente debilidad de los datos de inflación puede llevarles a modificar su declaración de política monetaria de forma que se plantee un posible recorte de tipos en la próxima reunión de septiembre, y los comentarios de esta semana se analizarán para ver cómo los últimos datos han influido en la opinión de los responsables de política monetaria. El índice de precios al consumo cayó en junio tras permanecer sin cambios en mayo, mientras que el informe del viernes sobre los precios al por mayor mostró una ralentización de las presiones sobre los precios en áreas como la sanidad, lo que debería reforzar los argumentos a favor de una política monetaria más flexible.

¿suficientes buenos datos?

Powell hablará el lunes a las 12:30 p.m. EDT (1630 GMT) en el Club Económico de Washington. La semana pasada dijo a los legisladores estadounidenses que "más datos buenos" sobre la inflación allanarían el camino para reducir los costes de endeudamiento, pero dijo que no insinuaría el calendario para tomar una decisión. Su testimonio ante el Congreso, sin embargo, se produjo antes de que los informes sobre el IPC y el índice de precios de producción llevaran a los economistas a estimar que el índice de precios del gasto en consumo personal, utilizado por la Reserva Federal para fijar su objetivo de inflación, cayó por debajo del 2,5% en junio, desde el 2,6% de mayo. Los datos del PCE de junio se publicarán el 26 de julio. Powell y otros dirigentes de la Fed dicen que quieren empezar a recortar los tipos antes de que la inflación alcance realmente el 2%, ya que el impacto de la política monetaria tarda en llegar a la economía. Esperar demasiado, temen, podría mantener los tipos de interés demasiado altos y ralentizar las cosas más de lo necesario. Entre los oradores de esta semana, la gobernadora de la Fed Adriana Kugler pronunciará un discurso el martes por la tarde, mientras que el gobernador de la Fed Chris Waller tiene programado un acto el miércoles por la mañana y el presidente de la Fed de Nueva York John Williams tiene una comparecencia en el extranjero el viernes. El presidente de la Fed de Richmond Thomas Barkin, uno de los actuales votantes de la política de tipos de interés, hablará también el miércoles por la mañana. Las declaraciones de Waller en un evento de la Fed de Kansas City podrían ser de especial interés. Ha sido una voz importante en el debate sobre la inflación, considerado un halcón por temperamento, pero alguien que ha señalado recientemente a partir de sus propias investigaciones que el mercado laboral se encuentra en un punto en el que un mayor debilitamiento podría provocar un aumento más rápido de la tasa de desempleo. En opinión de los dirigentes de la Reserva Federal, hasta ahora el enfriamiento del mercado laboral se ha absorbido en gran medida a través de un descenso en el número masivo de ofertas de empleo publicadas por las empresas en respuesta a la fuerte demanda de bienes y servicios derivada de la pandemia.

No obstante, la tasa de desempleo no ha dejado de aumentar. En junio superó el 4% por primera vez en más de dos años, llegando al 4,1% de personas que querían un empleo y no lo tenían. A finales de mayo, Waller dijo que aún quería ver "varios meses más de buenos datos de inflación" antes de apoyar un recorte de tipos, y el miércoles tendrá la oportunidad de decir cuánto cree que se ha avanzado. Desde sus últimas declaraciones sobre política monetaria, el índice de precios PCE ha caído del 2,7% al 2,6% en mayo, y ahora se espera un nuevo descenso. Si los próximos datos, incluido un primer informe sobre el crecimiento económico del segundo trimestre, siguen mostrando una disminución de las presiones sobre los precios, es posible que la Reserva Federal cambie en su próxima declaración el antiguo lenguaje que dice que la inflación "sigue siendo elevada", una frase que muchos economistas consideran que debe modificarse para abrir la puerta a recortes de tipos. "Se está viendo que la tasa de inflación... desciende hasta algo parecido a lo que es el objetivo", dijo el viernes el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, en el programa Morning Edition de NPR. "Cuantos más datos obtengamos como los de esta semana... más confianza tendremos en que estamos en el camino de vuelta al 2%".

(Información de Howard Schneider; editado por Dan Burns y Andrea Ricci; editado en español por Javi West Larrañaga)

