Powell aconseja a su sucesor que se mantenga alejado de los políticos

NUEVA YORK, 28 ene (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, respondió el miércoles a una pregunta sobre qué le diría a la persona que le suceda que le diría al próximo dirigente que se mantenga alejado de los políticos.

"Mantente al margen de la política electa, no te dejes arrastrar a los políticos electos. No lo hagas", dijo Powell en rueda de prensa.

Añadió que "nuestra ventana a la responsabilidad democrática es el Congreso, y no es una carga pasiva para nosotros ir al Congreso y hablar con la gente, es una obligación regular afirmativa", dijo Powell, y agregó "si quieres legitimidad democrática, te la ganas con tus interacciones con nuestros supervisores electos".

(Reportaje de Michael S. Derby, Editado en español por Juana Casas)