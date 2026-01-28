Powell afirma que la Fed no prevé una subida de tasas en el futuro

NUEVA YORK, 28 ene (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, echó por tierra el miércoles la idea de que el banco central pueda subir las tasas de interés.

En una conferencia de prensa tras la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), Powell dijo que "no es la hipótesis de base de nadie en este momento, que el próximo movimiento sea un alza de tasas". Los funcionarios sopesan su próxima medida de política momentaria después de una serie de recortes de tasas de interés el año pasado. (Reportaje de Michael S. Derby; Edición de Chris Reese, Editado en español por Juana Casas)