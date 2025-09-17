Powell afirma que los riesgos al alza para la inflación se han desvanecido un poco
17 sep (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó el miércoles que algunos de los escenarios inflacionistas más funestos a los que se enfrenta la economía se han desvanecido.
"Realmente, desde abril, para mí, los riesgos de una inflación más alta y persistente probablemente se han reducido un poco, y eso se debe en parte a que el mercado laboral se ha suavizado, el crecimiento del PBI se ha ralentizado", dijo Powell en una conferencia de prensa tras la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto.
Powell dijo que los aranceles están haciendo subir las presiones sobre los precios, pero cada vez parece más que será "un aumento de precios de una sola vez, en lugar de crear un proceso inflacionista".
(Reportaje de Michael S. Derby; Editado en español por Juana Casas)
