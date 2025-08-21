Powell dará su último discurso en Jackson Hole bajo la atenta mirada de Wall Street y Washington

WASHINGTON (AP) — Hace solo tres semanas, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habló con los periodistas después de que el banco central mantuviera su tasa de interés clave sin cambios por quinta reunión consecutiva y afirmó que el mercado laboral era “sólido”.

Su evaluación fue importante porque si el mercado laboral se mantiene saludable, hay menos necesidad de que la Fed reduzca su tasa de interés clave, como ha exigido el presidente Donald Trump. Dos días después, el Departamento de Trabajo emitió un informe que puso en duda esa evaluación al mostrar que la contratación fue débil en julio y mucho más baja de lo estimado en mayo y junio.

Por lo tanto, Wall Street y la Casa Blanca pondrán mucha atención al discurso de alto perfil que Powell pronunciará el viernes en el simposio económico anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming. Si el presidente de la Fed, célebre por apoyarse en datos, cambia de rumbo y adopta una visión más pesimista del mercado laboral, eso podría abrir la puerta a una reducción de tasas en la próxima reunión del organismo en septiembre.

Powell también podría mantener el enfoque cauteloso que ha tenido durante todo el año y reiterar que el banco central necesita más tiempo para evaluar el impacto de los amplios aranceles de Trump sobre la inflación.

La mayoría de los economistas esperan que el funcionario señale que es probable una reducción de tasas este año, pero no necesariamente se comprometerá a realizarla el mes próximo. Eso podría decepcionar a Wall Street, que ha apostado fuertemente por una reducción en septiembre.

El discurso de Powell, que será su última intervención en Jackson Hole como presidente antes de que termine su mandato en mayo, ocurrirá en un contexto particularmente complicado. Aproximadamente una semana después de la publicación de las cifras de empleo, el más reciente informe de inflación mostró que los precios aumentaron en julio. Los precios subyacentes, que excluyen las categorías volátiles de alimentos y energía, aumentaron un 3,1% respecto al año anterior, por encima del objetivo del 2% de la Fed.

La inflación persistentemente elevada empuja a la Fed en la dirección opuesta a la que lo hace la débil contratación: sugiere que la tasa a corto plazo del banco central debería mantenerse en su actual 4,3%, en lugar de ser reducida. Eso significaría que otros costos de endeudamiento para hipotecas, créditos automotrices y préstamos comerciales se mantendrían elevados.

“Así que la trama se ha complicado”, dijo David Wilcox, execonomista principal de la Fed y actual director de investigación económica en Bloomberg Economics e investigador de alto nivel del Instituto Peterson.

“El dilema en el que se encuentra la Fed se ha vuelto más intenso”.

Powell también atraviesa por un nivel sin precedentes de críticas públicas por parte de Trump, además de los esfuerzos del presidente por tomar un mayor control de la Fed, que ha sido independiente de la política cotidiana durante mucho tiempo.

La mayoría de los observadores dan crédito a Powell por su ágil manejo de las presiones. Un momento icónico de su mandato fue la visita de Trump para recorrer la renovación de los edificios de oficinas de la Fed el mes pasado. El mandatario había acusado a Powell de gestionar mal el proyecto, cuyo costo había alcanzado los US$2500 millones desde una estimación anterior de US$1900 millones.

En el sitio de construcción, frente a las cámaras, Trump afirmó que el costo había aumentado aún más, alcanzando US$3100 millones. Powell negó con la cabeza, por lo que Trump le entregó un papel que supuestamente respaldaba su afirmación.

Powell desestimó tranquilamente la cifra, señalando que los US$3100 millones incluían el costo de renovar un tercer edificio cinco años antes.

“Eso fue típico de Powell”, dijo Diane Swonk, economista jefe de KPMG. “Simplemente no se deja perturbar. Tiene una humildad que a menudo creo que falta entre mis colegas en economía”.

Powell pareció calmar a Trump, al menos temporalmente, durante la visita, después de la cual el presidente se retractó de sus amenazas de despedir al presidente de la Fed por el proyecto.

Los ataques del mandatario son los desafíos más recientes para Powell en un periodo de 8 años inusualmente tumultuoso como presidente de la Fed. Poco después de ser nombrado por Trump en 2018, el funcionario soportó sus críticas mientras el organismo aumentaba lentamente su tasa clave desde los bajos niveles en los que había permanecido durante años tras la Gran Recesión de 2008-2009.

Powell luego tuvo que lidiar con la pandemia, y después con el peor aumento de inflación en cuatro décadas, que ocurrió mientras los cheques de estímulo del gobierno impulsaban el gasto, al tiempo que las paralizadas cadenas de suministro ponían menos bienes a disposición del público.

Más adelante, Powell supervisó una rápida serie de aumentos de tasas que, según muchos pronósticos, causarían una recesión, pero la economía continuó avanzando.

En su más reciente intento de presionar a la Fed, Trump pidió el miércoles la renuncia de la gobernadora del organismo, Lisa Cook, después de que un funcionario de la administración, Bill Pulte, la acusara de fraude hipotecario. Pulte es el jefe de la agencia que regula a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac.

Cook dijo en un comunicado que no se dejaría “intimidar” para renunciar y agregó que ya se preparaba para responder a las acusaciones.

Powell tiene que tomar una decisión difícil sobre las tasas de interés.

El “doble mandato” de la Fed le exige mantener los precios estables mientras busca los máximos índices de empleo. Sin embargo, aunque los débiles datos de contratación sugieren la necesidad de una reducción, muchos funcionarios de la Fed temen que la inflación empeore en los próximos meses.

“Aún hay una cantidad considerable (de factores) que siguen pendientes”, dijo en una entrevista Raphael Bostic, presidente de la sucursal de Atlanta de la Fed, refiriéndose a los aumentos de precios provocados por los aranceles. “Un comentario que hemos recibido en nuestras encuestas y en conversaciones directas (con empresas) sugiere que muchas personas todavía buscan ver que el precio que cobran a sus clientes aumente desde donde estamos hoy”.

Sin embargo, otros economistas señalan la fuerte desaceleración en la vivienda como un signo de una economía débil. Las ventas de viviendas existentes cayeron en junio a su nivel más bajo en 9 meses, en medio de elevadas tasas hipotecarias. El gasto del consumidor también ha sido modesto este año, y el crecimiento fue solo del 1,2% a una tasa anual en la primera mitad de 2025.

“No hay muchas cosas agradables en la economía en este momento, fuera de la IA”, dijo Neil Dutta, economista de Renaissance Macro. “La debilidad en la economía no tiene que ver con los aranceles”, sino con las altas tasas de la Fed, agregó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.