Powell, de la Fed, dice inflación subyacente total del PCE en diciembre probablemente se sitúa en 3%

NUEVA YORK, 28 ene (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que la inflación en diciembre probablemente seguía muy por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central. En su rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, Powell dijo que el índice de gastos de consumo personal subyacente (PCE, por sus siglas en inglés) se situaba probablemente en el 3% en el último mes del año.

Powell señaló que "estas elevadas lecturas reflejan en gran medida la inflación en el sector de bienes, que se ha visto impulsada por los efectos de los aranceles. En contraste, la desinflación parece continuar en el sector servicios". (Reporte de Michael S. Derby; Edición de Chris Reese; Editado en español por Juana Casas)