Powell de la Fed dice que fin de la reducción del balance puede estar cerca

Por Michael S. Derby

14 oct (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el martes que el final del largo esfuerzo del banco central para reducir el tamaño de sus tenencias, ampliamente conocido como endurecimiento cuantitativo (QT por su sigla en inglés), puede estar a la vista.

Dado el objetivo de la Fed de dejar suficiente liquidez en el sistema financiero para permitir un control firme de las tasas de corto plazo y la volatilidad normal del mercado monetario, Powell dijo que "podríamos acercarnos a ese punto en los próximos meses, y estamos vigilando de cerca una amplia serie de indicadores" para saber si eso ha sucedido.

Sus comentarios proceden del texto de un discurso preparado para ser pronunciado ante una reunión celebrada por la National Association for Business Economics en Filadelfia.

"Han empezado a surgir algunas señales de que las condiciones de liquidez se están endureciendo gradualmente, incluido un endurecimiento general de las tasas repo junto con presiones más notables, aunque temporales, en determinadas fechas", señaló Powell.

El proceso QT, en marcha desde 2022, está diseñado para eliminar las cantidades excesivas de liquidez que la Fed añadió a los mercados financieros durante la pandemia del COVID-19.

Las compras a gran escala de bonos del Tesoro y bonos respaldados por hipotecas tenían como objetivo estabilizar los mercados y proporcionar estímulo cuando el objetivo de tasas a corto plazo de la Fed estaba en niveles cercanos a cero.

La compra de activos contribuyó a que las tenencias de la Reserva Federal se duplicaran con creces hasta situarse en torno a los US$9 billones. Desde 2022, permitir que una cantidad fija de bonos venza y no sea reemplazada ha ayudado a reducir el balance de la Fed a US$6,6 billones.

No está claro hasta dónde puede llegar la Fed con la QT, pero algunos funcionarios han dicho que sigue habiendo mucha liquidez en el sistema financiero, lo que sugiere que pueden seguir adelante con la QT sin desestabilizar los mercados monetarios.

Powell no dijo hasta qué punto la Fed podría reducir sus tenencias, pero sí señaló que hasta ahora, "la conclusión es que nuestro régimen de amplias reservas ha demostrado ser notablemente eficaz para la aplicación de la política monetaria y el apoyo a la estabilidad económica y financiera". (Reporte de Michael S. Derby; editado en español por Manuel Farías)