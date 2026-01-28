LA NACION

Powell declina pronunciarse sobre su permanencia en la Fed tras su presidencia

28 ene (Reuters) -

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declinó el miércoles decir si permanecerá en la Fed después de que termine su mandato como presidente, o si el banco central ha respondido a las citaciones relacionadas con los trabajos de renovación de la sede en Washington.

En cuanto a la finalización de su mandato como gobernador, que termina en 2028 y se extiende más allá del final de su período como presidente en mayo, Powell dijo en una conferencia de prensa que "hay un momento y un lugar para estas preguntas", pero el asunto "no es algo en lo que voy a entrar hoy".

En cuanto a la investigación judicial, el líder de la Fed dijo que "no tengo nada para ustedes sobre eso hoy". (Información de Michael S. Derby; edición de Chris Reese; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

