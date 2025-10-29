Powell destaca las discrepancias en la Fed y dice que una baja de tasas en diciembre no es segura

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 29 oct (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que los funcionarios del banco central de Estados Unidos tienen dificultades para llegar a un consenso sobre la política monetaria futura y que los mercados financieros no deben asumir que habrá otro recorte de tasas de interés a finales de año.

"En las discusiones del comité en esta reunión, hubo opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre", dijo Powell en una conferencia de prensa tras el cierre de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto.

"Una nueva reducción de la tasa de interés oficial en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable. Lejos de ello, la política monetaria no tiene un rumbo preestablecido", agregó. (Reporte de Michael S. Derby; edición en español de Javier López de Lérida)