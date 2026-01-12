Powell dice el Gobierno le ha amenazado con acusación penal por su testimonio ante el Senado

Por Howard Schneider y Ann Saphir

WASHINGTON, 11 ene (Reuters) - El presidente ⁠de la Reserva Federal, ⁠Jerome Powell, dijo el domingo que el gobierno de Trump lo amenazó con ⁠una acusación ‌penal ​y extendió citaciones al gran jurado por el ​testimonio que dio ante el Congreso el verano ‌pasado sobre un proyecto de ‌renovación del edificio de ​la Fed.

Según Powell, la acción es un "pretexto" destinado a poner más presión sobre el banco central para que baje las tasas de interés.

"El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, ⁠amenazando con una acusación criminal relacionada con mi testimonio ante el ​Comité Bancario del Senado el pasado junio", dijo Powell en un comunicado el domingo, en lo que supone una escalada en la disputa entre él y Donald Trump que se remonta a los primeros años ⁠de Powell como presidente en 2018.

"Tengo un profundo ​respeto por el Estado de derecho y por la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie -ciertamente no el presidente ‍de la Reserva Federal- está por encima de la ley", dijo Powell en el breve comunicado publicado por la Fed a última hora del domingo.

La Casa Blanca no respondió ​inmediatamente a una petición de comentarios sobre Powell.

(Reporte de Howard Schneider y Ann Saphier; Información adicional de Trevor Hunnicutt; Edición de ‍Tom Hogue. Editado en español por Natalia Ramos)