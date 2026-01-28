Powell dice que asistió a audiencias de Corte Suprema sobre Cook por importancia del caso para la Fed

WASHINGTON, 28 ene (Reuters) -

El jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que asistió a las audiencias de la Corte Suprema de la semana pasada sobre el intento del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook debido a la importancia del caso para el banco central de Estados Unidos. Consultado en una conferencia de prensa sobre por qué asistió a las audiencias de la Corte Suprema, Powell dijo: "yo diría que ese caso es quizás el caso judicial más importante en los 113 años de historia de la Fed. Y yo, a medida que reflexionaba sobre eso, pensé que sería difícil explicar por qué no asistí".

Powell añadió que había precedentes de que anteriores presidentes de la Fed asistieran a este tipo de audiencias, señalando que Paul Volcker compareció ante la Corte Suprema en la década de 1980, y que creía que era apropiado que él también lo hiciera. (Reporte de David Lawder; Edición de Chizu Nomiyama; Editado en español por Daniela Desantis)