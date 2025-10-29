Powell dice que cada vez más autoridades quieren aplazar la baja de tasas

Por Michael S. Derby

29 oct (Reuters) -

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que cada vez más autoridades del banco central estadounidense están dispuestas a aplazar un inminente recorte de las tasas de interés.

Tras haber recortado las tasas en las dos últimas reuniones de política monetaria, "existe la sensación" de que a algunos funcionarios les gustaría mantenerse al margen, dijo Powell en una rueda de prensa tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto.

"Hay un creciente coro que ahora siente que tal vez aquí es donde deberíamos al menos esperar un ciclo, algo así", agregó. (Reporte de Michael S. Derby; edición de Leslie Adler)