Powell dice que el banco central aún dispone de los datos que necesita para hacer su trabajo

Por Michael S. Derby

18 jun (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que, en medio de señales de recorte en la recopilación de datos, el banco central sigue siendo capaz de hacer lo que tiene que hacer.

"Con los datos que tenemos ahora mismo, podemos hacer nuestro trabajo. No me preocupa que no podamos hacer nuestro trabajo", dijo Powell en una rueda de prensa.

"Con los datos que tenemos ahora mismo, podemos hacer nuestro trabajo. No me preocupa que no podamos hacer nuestro trabajo", dijo Powell en una rueda de prensa.

Pero estos datos son importantes y, en medio de los recortes, "me gustaría seguir invirtiendo en ello (...) por el bien del público en general".