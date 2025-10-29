Powell dice que la Fed vigila los despidos en EEUU

Por Michael S. Derby

29 oct (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que el banco central estadounidense está siguiendo de cerca lo que podría ser un deterioro de las condiciones del mercado laboral, ya que los hogares de menores ingresos están mostrando más signos de estrés.

En lo que se refiere al aumento de los anuncios de despidos, "lo estamos observando con mucha atención", ya que puede perjudicar la creación de empleo, dijo Powell en una rueda de prensa, al tiempo que señaló que los despidos anunciados no han hecho subir todavía las solicitudes de subsidio de desempleo. Y añadió: "Creemos que hay algo ahí" en el sentido de que a los hogares de alto nivel les va bien y gastan, mientras que otros se enfrentan a retos crecientes. (Reportaje de Michael S. Derby; Editado en español por Juana Casas)