Powell dice que no hay grandes presiones para una gran baja de tasas

17 sep (Reuters) - Jerome Powell dijo el miércoles que no hubo un apoyo generalizado a un recorte mayor de las tasas de interés, de medio punto porcentual, en la reunión de la Reserva Federal de esta semana, después de que el banco central bajó su tipo oficial un cuarto de punto.

"No hubo un apoyo generalizado en absoluto para un recorte de 50 puntos básicos hoy", dijo Powell a periodistas en una conferencia de prensa tras la reunión de dos días de la Fed.

"Hemos decidido alzas de tasas muy grandes y recortes de tasas muy grandes en los últimos cinco años, y uno tiende a hacerlos en un momento en que siente que la política monetaria está fuera de lugar y necesita moverse rápidamente a un nuevo lugar". (Reporte de Dan Burns. Editado en español por Javier Leira)