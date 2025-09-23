LA NACION

Powell dice que no hay grandes riesgos para la estabilidad financiera en estos momentos

La bolsa de comercio
Powell dice que no hay grandes riesgos para la estabilidad financiera en estos momentosASIF HASSAN - AFP

23 sep (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el martes que no está preocupado por los riesgos para la estabilidad financiera en medio de los altos precios de las acciones de las empresas.

"No es un momento de elevados riesgos para la estabilidad financiera", dijo Powell en una comparecencia en Rhode Island.

Pero añadió sobre el mercado: "Creo que si nos fijamos en algunos precios, entonces son elevados en relación con los niveles históricos", agregando que "no estamos apuntando a ningún nivel de precios para activos financieros particulares". (Reporte de Michael S. Derby; Editado en Español por Manuel Farías)

