Powell: economía de EEUU está más firme, pero continúa tendencia de baja contratación y bajos despidos

Por Howard Schneider

FILADELFIA, 14 oct (Reuters) - El mercado laboral de Estados Unidos permaneció atascado en su estado de baja contratación y bajos despidos hasta septiembre, aunque la economía en general "puede estar en una trayectoria algo más firme de lo esperado", dijo el martes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El funcionario señaló que los responsables de política monetaria adoptarán un enfoque "reunión por reunión" para cualquier nuevo recorte de las tasas de interés, mientras equilibran la debilidad del mercado laboral con el hecho de que la inflación se mantiene muy por encima de su objetivo del 2%.

"Basándonos en los datos que tenemos, es justo decir que las perspectivas para el empleo y la inflación no parecen haber cambiado mucho desde nuestra reunión de septiembre de hace cuatro semanas", en la que la Fed recortó las tasas en un cuarto de punto porcentual, dijo Powell en una conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial.

"Los datos disponibles antes del cierre (del Gobierno federal), sin embargo, muestran que el crecimiento de la actividad económica puede estar en una trayectoria algo más firme de lo esperado", destacó.

“No hay un camino libre de riesgos para la política monetaria mientras navegamos por la tensión entre nuestros objetivos de empleo e inflación”, dijo Powell.

Destacó la división casi uniforme observada en las recientes proyecciones de los responsables monetarios entre los que prevén recortes de tasas este mes y en diciembre, y los que ven uno o menos recortes este año.

Powell advirtió que estas proyecciones pueden evolucionar a medida que lleguen nuevos datos.

“Insistiré una vez más en que estas proyecciones deben entenderse como representativas de una gama de resultados potenciales cuyas probabilidades evolucionan”, sostuvo.

“Estableceremos la política monetaria en función de la evolución de las perspectivas económicas y del equilibrio de riesgos, en lugar de seguir una senda predeterminada”, remarcó.

Incluso con el informe de empleo de septiembre retrasado, Powell dijo que se basó en una variedad de fuentes de datos públicos y privados para obtener información sobre el mercado de trabajo.

“Los datos disponibles sugieren que tanto los despidos como la contratación siguen siendo bajos, y que tanto la percepción de los hogares sobre la disponibilidad de empleo como la percepción de las empresas sobre la dificultad de contratación continúan su trayectoria descendente”, dijo Powell.

La elevada inflación, sostuvo, se debió en parte al aumento de los precios de los bienes que “reflejan principalmente los aranceles en lugar de presiones inflacionarias más amplias”.

La Fed recibirá una actualización sobre la inflación de los precios al consumidor el 24 de octubre. Se ha comunicado a la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos que publique su informe sobre el índice de precios al consumidor a pesar del cierre en curso del Gobierno.

La Fed celebrará su próxima reunión de política monetaria el 28 y 29 de octubre, y los inversores esperan que reduzca las tasas otro cuarto de punto porcentual. (Reporte de Howard Schneider; Editado en español por Javier Leira)