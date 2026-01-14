Powell es un "presidente de primera línea", dice Goolsbee de la Fed

14 ene (Reuters) - La independencia del banco central de Estados Unidos es fundamental para contener la inflación y los ataques amenazan con dificultar la tarea, dijo el miércoles el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, quien dio un fuerte respaldo al jefe de la entidad, Jerome Powell.

"La independencia de la Fed no podría ser más importante para la tasa de inflación a largo plazo en este país", dijo Goolsbee a la National Public Radio.

"Hemos pasado los últimos cinco años luchando para bajar la tasa de inflación -y no ha sido fácil- y si se ataca la independencia de la Reserva Federal, eso agrava el problema", destacó.

Los comentarios de Goolsbee se conocen después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió citaciones a la Reserva Federal y a Powell por los comentarios que hizo al Senado sobre los sobrecostos de un proyecto de renovación de US$ 2.500 millones en la sede del banco central en Washington.

Powell, en una declaración en video el domingo, calificó la acción como un pretexto y dijo que las amenazas del Gobierno han surgido tras las demandas del presidente Donald Trump de una fuerte baja de las tasas de interés.

"Considero que el presidente Powell es un presidente de la Fed de primera línea", dijo Goolsbee. "Y si vamos a entrar en una circunstancia en la que la independencia -o incluso la integridad- del presidente Powell esté en entredicho, estamos en una mala situación". (Reporte de Dan Burns; Editado en español por Javier Leira)