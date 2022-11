Powell (Fed) ve "muy prematuro" pensar en dejar de subir tipos y apunta a más endurecimiento monetario

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) considera que es "muy prematuro" pensar en una posible pausa de las subidas de los tipos de interés en el país, al tiempo que ha señalado que el precio del dinero todavía tiene que adentrarse más en territorio restrictivo.

"Es muy prematuro pensar en detenerse", ha subrayado el banquero central durante la rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria de la Fed, que ha concluido este miércoles con la decisión de subir los tipos de interés en 75 puntos básicos por cuarta vez consecutiva, hasta un rango objetivo de entre el 3,75% y el 4%.

Powell ha subrayado que no piensa que la Fed haya endurecido de más la política monetaria. No obstante, posteriormente ha agregado que aunque así fuera el caso, la Reserva podría usar sus herramientas para apoyar la economía. "En cambio, si no llevamos la inflación bajo control porque no endurecemos [la política monetaria] lo suficiente, estaremos en una situación en la que la inflación se enquistará", ha apostillado.

En su decisión de este miércoles, el organismo monetario ha indicado que anticipa más incrementos en el precio del dinero para lograr una postura de política monetaria "que sea suficientemente restrictiva para volver al objetivo de inflación del 2%".

De cara al futuro, Powell no ha dado pistas sobre cuándo empezará la Fed a relajar las subidas de tipos. El banquero ha explicado que, desde la última reunión, en el mes de septiembre, los nuevos datos apuntan a que el nivel máximo al que tendrán que llegar los tipos para bajar la inflación es mayor de lo que esperaban previamente.

No obstante, dado que en algún momento tendrá lugar esa ralentización en el ritmo de subidas, Powell ha asegurado que en sus próximas decisiones la Fed tendrá en consideración el endurecimiento monetario acumulado (seis subidas de tipos en 2022) y que las decisiones de política monetaria actúan con cierto decalaje.

En todo caso, Powell ha avisado de que "el asunto de cuándo moderar el ritmo de subidas es menos importante que el asunto de cómo de elevados deben ser los tipos, que es en realidad nuestro foco principal".

