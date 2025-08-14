Powell hablará el 22 de agosto en medio de especulaciones sobre tasas de Fed y su sustitución
- 1 minuto de lectura'
14 ago (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrecerá un discurso sobre las perspectivas económicas y la revisión de la Fed de su marco monetario el próximo viernes en la conferencia anual de banca central de la Fed de Kansas City en Jackson Hole, en Wyoming, dijo el banco central el jueves.
Powell hablará en un momento en que los datos muestran cierto impacto de los aranceles en la inflación, pero el mercado laboral también se está desacelerando, una combinación que alienta las expectativas de que la Fed recorte las tasas de interés un cuarto de punto porcentual cuando se reúna el próximo mes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere tasas más bajas y está buscando un sustituto para Powell, cuyo mandato termina en mayo. (Reporte de Ann Saphir Editado en Español por Manuel Farías)
Otras noticias de Reserva Federal
- 1
Amelia Bence: la mujer de los ojos más lindos del mundo, la que confesaba haber tenido “una capacidad amatoria intensa”
- 2
Gerard Deulofeu, el excompañero de Messi que lleva dos años y medio sin jugar y lucha por no dejar al fútbol
- 3
Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Buenos Aires
- 4
Baja el dólar, pero las acciones argentinas sufren caídas de hasta 12%