Powell hablará el 22 de agosto en medio de especulaciones sobre tasas de Fed y su sustitución

14 ago (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrecerá un discurso sobre las perspectivas económicas y la revisión de la Fed de su marco monetario el próximo viernes en la conferencia anual de banca central de la Fed de Kansas City en Jackson Hole, en Wyoming, dijo el banco central el jueves.

Powell hablará en un momento en que los datos muestran cierto impacto de los aranceles en la inflación, pero el mercado laboral también se está desacelerando, una combinación que alienta las expectativas de que la Fed recorte las tasas de interés un cuarto de punto porcentual cuando se reúna el próximo mes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere tasas más bajas y está buscando un sustituto para Powell, cuyo mandato termina en mayo. (Reporte de Ann Saphir Editado en Español por Manuel Farías)