Powell no descarta un alza de tasas en las próximas reuniones de la fed

Por Michael S. Derby

28 jun (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró el miércoles que la mayoría de los banqueros centrales siguen viendo dos subidas de tasas este año, y no descartó más alzas en la próxima reunión del banco central.

"Hemos recorrido un largo camino" con las alzas de tasas, dijo Powell en una conferencia del Banco Central Europeo, añadiendo que el aplazamiento de un aumento del costo del crédito este mes fue una medida para hacer balance de cómo está afectando a la economía la campaña de endurecimiento monetario.

No obstante, aunque la Fed no ha decidido la táctica de las futuras alzas de tasas, "yo no descartaría en absoluto la posibilidad de subirlas en reuniones consecutivas", afirmó.

La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto está prevista para los días 25 y 26 de julio.

(Editado en español por Manuel Farías)

Reuters