Powell reitera que no hay una senda sin riesgos mientras Fed sopesa el empleo y la inflación

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 23 sep (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el martes que el banco central se encuentra en una "situación desafiante" con un riesgo continuo de inflación más alta de lo esperado, al mismo tiempo que el débil crecimiento del empleo ha elevado el temor por la salud del mercado laboral.

En comentarios preparados para la Cámara de Comercio de la Gran Providence de Rhode Island, Powell ofreció pocas indicaciones sobre cuándo cree que la Fed podría volver a recortar las tasas, señalando que existe el peligro tanto de bajar demasiado rápido y arriesgarse a un nuevo repunte de la inflación, como de hacerlo demasiado lento y posiblemente provocar un aumento innecesario del desempleo.

"Los riesgos a corto plazo para la inflación se inclinan al alza y los riesgos para el empleo a la baja: una situación desafiante", dijo Powell, repitiendo el tono que usó la semana pasada cuando el banco central recortó su tasa de referencia un cuarto de punto porcentual.

El rango actual del costo del crédito de entre 4% y 4,25%, sigue considerándose lo suficientemente alto como para evitar las presiones sobre los precios de la economía, pero "nos deja bien posicionados para responder a posibles acontecimientos económicos. Nuestra política monetaria no sigue un rumbo preestablecido".

Aunque esta frase es una especie de mantra para los funcionarios de la Fed, ha cobrado especial resonancia ahora, con la aparición de fuertes opiniones a ambos lados del espectro monetario. (Reporte de Howard Schneider. Editado en Español por Manuel Farías)