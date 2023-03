Powell se reafirma en su compromiso de llevar la inflación al 2% y dice que "el sistema bancario es seguro"

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha informado de que la inflación continúa muy elevada y se ha reafirmado en su compromiso de reducirla hasta el entorno del 2%, ha dicho en rueda prensa tras elevar este miércoles el precio del dinero en 25 puntos básicos y situarlo en un rango objetivo de entre el 4,75% y el 5%.

La economía estadounidense se ralentizó de forma significativa el año pasado y este 2023 profundizará esa senda, pues el organismo ha reducido al 0,4% el crecimiento del PIB en 2023, muy por debajo de la media a largo plazo. "Reducir la inflación seguramente implicará un periodo de crecimiento económico por debajo de la media y un enfriamiento del mercado laboral", ha avisado Powell.

Además, este proceso "será largo y, probablemente, enfrentará contratiempos". Sin embargo, Powell ha hecho hincapié en que permanecen "plenamente comprometidos" con este objetivo. "Si necesitamos subir los tipos más, lo haremos", ha sentenciado.

Dificultades del sistema financiero

Powell se ha referido también a las recientes turbulencias en el sistema financiero, con la intervención y colapso del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank a la cabeza. Así, ha afirmado que el "sistema bancario es seguro y resiliente" y que, tras las "decisivas acciones" tomadas junto al Departamento del Tesoro y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), "los depósitos de los clientes están seguros". "Los flujos de depósitos en el sistema bancario se han estabilizado en la última semana", ha ejemplificado.

Aún es muy pronto para evaluar los efectos de los acontecimientos de la última semana y cómo afectarán a la disponibilidad del crédito, ha dicho Powell, aunque no ha cerrado la puerta a un 'aterrizaje suave' para la economía de la primera potencia mundial. No obstante, ha rechazado de plano la bajada de tipos de interés. "No forman parte de nuestro escenario central", ha despachado.

Powell ha señalado que la velocidad del colapso de la entidad ha sido "distinta de lo experimentado en el pasado", lo que sugiere que serán necesarios cambios regulatorios y de supervisión para poder anticiparse a hechos similares en el futuro.

De esta forma, el gobernador de la autoridad monetaria estadounidense se ha mostrado receptivo a la posibilidad de que se abran investigaciones paralelas a la que la propia Reserva Federal ha iniciado para esclarecer las causas del colapso del SVB y del Signature Bank. "Es 100% seguro que habrá investigaciones independientes y externas", ha asegurado para añadir que así podrán evitarse que ocurran hechos similares de nuevo.

De su lado, Powell ha celebrado el desenlace de la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS y se ha mostrado aliviado por el hecho de que la transacción haya sido "acordada" y "aceptada por los mercados".

