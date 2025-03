Powell tiene la oportunidad de abordar la guerra comercial y los temores de estanflación

Por Howard Schneider

NUEVA YORK, 7 mar (Reuters) - Un aterrizaje suave de la inflación todavía puede estar a la vista, pero cuando el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, hable en Nueva York el viernes, se enfrentará a un conjunto enmarañado de nuevos riesgos para ese objetivo perseguido desde hace tiempo, desde una guerra comercial mundial que podría reavivar las presiones sobre los precios hasta indicios de que las expectativas públicas pueden estar cambiando en un mal sentido para el banco central estadounidense. Powell pronunciará su discurso en una conferencia económica justo antes del apagón de comunicaciones para la reunión de política monetaria de la Fed del 18 y 19 de marzo. Será su oportunidad de evaluar públicamente el impacto económico que aún está por ver de los aranceles expansivos que el presidente Donald Trump ha aplicado a las importaciones de los principales socios comerciales de Estados Unidos —de los que se esperan más—, los esfuerzos de la nueva administración para reducir el Gobierno federal y su gasto en contratos, así como reglas de inmigración más estrictas. Aunque los cambios de medidas son demasiado recientes y se han producido demasiado rápido como para que se vean repercusiones sustanciales en los datos más allá de las oscilaciones diarias en los mercados de acciones, bonos y divisas, en conjunto han hecho que el riesgo de "estanflación" vuelva a ser un tema de conversación entre los analistas. Algunos de los responsables de política monetaria compañeros de Powell han advertido de que la Fed pronto podría tener que tomar decisiones difíciles entre seguir luchando contra la inflación por encima del objetivo o reforzar el crecimiento económico y el empleo con recortes de los tipos de interés.

Después de restar importancia al impacto de los aranceles, que probablemente solo sea efímero y puntual en los precios, el alcance de los nuevos impuestos a la importación con los que amenaza Trump sobre Canadá, México y China, su potencial para alterar el comportamiento de las empresas y los hogares, y las represalias ya en marcha por parte de estos socios comerciales pueden hacer que esa postura sea difícil de mantener. "La Fed no está para fijar la política comercial o la política fiscal. El Gobierno puede hacer lo que quiera", dijo Adam Posen, antiguo responsable de política monetaria del Banco de Inglaterra y presidente del Peterson Institute for International Economics de Washington. Sin embargo, llegados a este punto, la Reserva Federal "debería afirmar de forma mucho más explícita, basándose en todas las pruebas disponibles, que es más probable que los aranceles sean inflacionistas (...). Parten de una posición en la que los riesgos de inflación no son bajos". Powell tiene previsto hablar a las 1730 GMT ante un foro anual de política monetaria organizado por la Booth School of Business (Escuela de Negocios Booth) de la Universidad de Chicago. Se espera que la Reserva Federal mantenga su tipo de interés de referencia en el rango del 4,25%-4,50% en su próxima reunión. Las nuevas previsiones de los responsables de política monetaria, sin embargo, proporcionarán una medida de cuán profundamente las primeras semanas del Gobierno de Trump han cambiado la perspectiva entre los banqueros centrales estadounidenses sobre la economía y la política monetaria adecuada.

AMBIGÜEDAD EN EL MERCADO El informe de empleo de Estados Unidos para febrero, que se publicará cuatro horas antes de que Powell hable, se sumará a la sensación de los responsables de política monetaria de si la economía permanece en lo que algunos de ellos han llamado un "punto dulce" de inflación decreciente y desempleo bajo, o si las debilidades están comenzando a mostrarse. Un informe de la empresa de recolocación Challenger, Gray & Christmas mostró el jueves el mayor número de recortes de puestos de trabajo anunciados en casi cinco años, liderados por un aumento en los despidos del Gobierno federal bajo el mandato de Trump. Las nuevas solicitudes de subsidios por desempleo por parte de extrabajadores federales se dispararon a un máximo de cuatro años a finales de febrero, mostró otro informe del Departamento de Trabajo, además de la preocupación de que pronto se produzcan efectos dominó para los contratistas del Gobierno. Existe una gran ambigüedad. Los mercados bursátiles que alcanzaron máximos históricos en febrero se han vendido bruscamente tras la introducción de aranceles por parte de Trump. El gasto de los consumidores cayó inesperadamente en enero y los principales minoristas estadounidenses están advirtiendo de la posibilidad de que haya un 2025 débil. Los economistas, mientras tanto, siguen estimando un aumento sólido del empleo el mes pasado, en el que la tasa de desempleo se mantendría en un mínimo histórico del 4,0%. Por el momento, los inversores apuestan a que la desaceleración económica compensará el impacto de los aranceles sobre los precios, mantendrá la inflación bajo control y llevará a la Reserva Federal a recortar los tipos en tres cuartos de punto porcentual este año, más de lo previsto en diciembre por los dos responsables de política monetaria de la Reserva Federal.

Sin embargo, las corrientes cruzadas pueden ser difíciles de leer y, si los aranceles de Trump se extienden según lo prometido, pueden pasar meses hasta que se vea completamente el impacto en los precios y, más tarde, en datos de inflación más amplios. Ese riesgo puede mantener ahora a la Fed a la espera, sobre todo hasta que esté claro que las perspectivas de inflación del público también se mantienen estables. Si la inflación empezara a subir, los responsables de la Reserva Federal han dejado claro recientemente que puede pasar cualquier cosa, y se han referido a los esfuerzos de lucha contra la inflación del expresidente de la Reserva Federal Paul Volcker a principios de los años ochenta, que han vuelto a aparecer en comentarios de los dirigentes económicos.

El mensaje: si se reaviva la inflación, y, especialmente, si las perspectivas públicas sobre los próximos aumentos de precios empiezan a subir, la Reserva Federal no podrá permitirse el lujo de equilibrar su objetivo de inflación con la preocupación por el empleo, sino que tendrá que hacer lo necesario para mantener bajo control las presiones sobre los precios.

