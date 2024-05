Power2Drive Europa: contribuir a la transición energética con la carga bidireccional

Múnich y pforzheim, alemania--(business wire)--may. 3, 2024--

La movilidad eléctrica es mucho más que conducir con electricidad de fuentes renovables que no afecta al clima. Las baterías de los vehículos eléctricos pueden utilizarse como almacenamiento temporal. Y esto no solo beneficia a los propietarios de los vehículos: a medio plazo, la carga bidireccional puede aliviar la carga de las redes de distribución y hacerlas más flexibles. Power2Drive Europe, la feria internacional de infraestructuras de recarga y movilidad eléctrica, presenta las últimas novedades. Como parte de The smarter E Europe, la mayor alianza de exposiciones del continente para la industria energética, tendrá lugar del 19 al 21 de junio de 2024 en Messe München. La Conferencia Power2Drive Europe, punto de encuentro de la industria y foro de intercambio y debate entre expertos, partes interesadas y líderes de opinión del nuevo sector de la movilidad, dará comienzo un día antes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240502072775/es/

Credits: Solar Promotion GmbH

Existen tres tipos de aplicaciones para las que puede utilizarse la carga bidireccional de las baterías de tracción de los vehículos eléctricos: en las soluciones vehículo-vivienda (V2H) y vehículo-edificio (V2B), el almacenamiento y consumo de la electricidad tiene lugar íntegramente en el sistema del usuario, es decir, en un hogar privado o en una empresa, detrás del contador. En las soluciones de vehículo a red (V2G), el coche eléctrico forma parte del sistema eléctrico y puede ofrecer servicios de flexibilidad a la red de distribución almacenando electricidad y devolviéndola a la red.

Potencial de la carga bidireccional

Un estudio realizado por NRW.Energy4Climate y e-mobil BW prevé que en 2035 podrían circular por las carreteras alemanas unos 33 millones de vehículos eléctricos de batería. De estos vehículos, se prevé que alrededor del 65 % admitan carga bidireccional. Esto se traduce en un potencial de unos 7,6 millones de vehículos como unidades móviles de almacenamiento de energía. Sorprendentemente, esta capacidad, que alcanza los 380 gigavatios-hora, triplica la demanda de almacenamiento en baterías estacionarias. Estos resultados subrayan el importante potencial de la electromovilidad para facilitar la integración de las energías renovables.

V2G y requisitos normativos

Aún falta el marco jurídico regulador básico para que funcionen las soluciones V2G de utilidad inmediata para la red. Markus Elsässer explica que "la carga bidireccional será un elemento decisivo de la transición energética. La tecnología tiene el potencial de aliviar eficazmente la carga de las redes de distribución y hacerlas más flexibles".

Markus Fendt, director general de The Mobility House, subraya la importancia social y económica de esta aplicación: "La carga bidireccional V2G reduce drásticamente la redistribución. Basándonos solo en el precio de la electricidad, cada coche eléctrico podría haber recorrido 40.000 kilómetros sin costo adicional en 2022. También reduce la necesidad de ampliar la red. Y por último, pero no por ello menos importante, haríamos realidad la innovación en nuestra industria líder, la automovilística, en Alemania.

Power2Drive Europa registra un crecimiento masivo

Dentro de la gama de temas de The smarter E Europe, la e-movilidad es cada vez más importante y reconocida: en una encuesta, un tercio de los visitantes profesionales de todas las exposiciones de The smarter E Europe expresaron su interés por el tema de la movilidad eléctrica. En consecuencia, el espacio de exposición de Power2Drive Europe se amplió en un 80 % en comparación con el año anterior.

Power2Drive Europe

Power2Drive Europe es la feria internacional de infraestructuras de recarga y movilidad eléctrica. Bajo el lema "Cargar el futuro de la movilidad", es el punto de encuentro ideal del sector para los agentes del mundo de la movilidad sostenible. Se centra en la infraestructura de recarga, la electromovilidad, los servicios de movilidad y el acoplamiento de sectores. Power2Drive Europe tendrá lugar del 19 al 21 de junio de 2024 como parte de The smarter E Europe en Messe München.

Para obtener más información: www.powertodrive.de

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240502072775/es/

CONTACT: Roberto Freiberger

ressourcenmangel an der Panke GmbH

+491638430943

press@thesmarter.de

Peggy Zilay

Solar Promotion GmbH

Postfach 100 170

75101 Pforzheim

zilay@solarpromotion.com

Keyword: germany europe

Industry keyword: ev/electric vehicles automotive technology batteries utilities green technology alternative vehicles/fuels alternative energy environment energy hardware

SOURCE: Solar Promotion GMBH

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 05/03/2024 02:50 am/disc: 05/03/2024 02:51 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240502072775/es