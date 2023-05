Power2Drive Europe: Sistemas móviles de almacenamiento de electricidad para hogares y empresas, y al servicio de una red eléctrica estable

Múnich & pforzheim, alemania--(business wire)--may. 25, 2023--

Según las estadísticas del Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos, en 2022 circulaban por las carreteras europeas más de seis millones de coches eléctricos e híbridos. A partir de 2035, todos los coches tendrán que ser eléctricos en la Unión Europea. Con el auge de la movilidad eléctrica, hay cada vez más posibilidades de que los coches eléctricos se utilicen como sistemas móviles de almacenamiento de energía. Pueden suministrar electricidad a hogares y oficinas y, al mismo tiempo, estabilizar la red eléctrica pública. Utilizar las baterías de los vehículos como sistemas flexibles de almacenamiento en una red inteligente será un paso crucial para garantizar un suministro estable de energía y una forma rentable de alcanzar los objetivos climáticos. Quienes asistan a la edición de este año de Power2Drive Europe, la feria internacional de infraestructuras de recarga y movilidad eléctrica, que se celebrará en «Messe München» del 14 al 16 de junio, podrán descubrir las innovaciones en recarga bidireccional. También se darán cita expertos que debatirán sobre este tema en la Conferencia Power2Drive Europe 2023, que se celebrará en el Centro Internacional de Congresos de Múnich (ICM).

Bidirectional Charging at an AC-Charging Station (Photo: Solar Promotion GmbH)

Un coche eléctrico es tan ecológico como la electricidad que lo alimenta. Cuando se emplean como sistemas móviles de almacenamiento, también pueden suministrar energía limpia a los hogares. Con la carga bidireccional, por ejemplo con Vehicle2Home (V2H), es posible optimizar el autoconsumo de energía solar y los gastos asociados a la carga y descarga de los vehículos eléctricos cuando las tarifas eléctricas son variables.

Vehicle2Building (V2B) desarrolla aún más este concepto. Varios vehículos suministran electricidad a edificios residenciales o comerciales, con lo que la energía necesaria durante los picos de carga no tiene que proceder de la red. Tanto V2H como V2B son aplicaciones que funcionan detrás del contador. Esto significa que los vehículos solo devuelven la electricidad al edificio residencial o comercial. «En general, esto hace que Vehicle2Home sea mucho más fácil de poner en práctica que Vehicle2Grid. Así, los usuarios ya pueden esperar márgenes decentes», explica Timo Kern, responsable de Sistemas y Mercados Energéticos del Centro de Investigación de Economía Energética (FfE) de Múnich.

«Muchos vehículos y hogares son aptos para Vehicle2Home»

Con el furor de la movilidad eléctrica, el potencial del V2H es cada vez mayor. Los vehículos que permanecen en casa durante la semana porque sus propietarios trabajan en su domicilio, trabajan a tiempo parcial o tienen un acuerdo de trabajo flexible son ideales, al igual que los coches de las personas que se desplazan diariamente al trabajo, que pueden utilizarse para almacenar el excedente de energía durante el fin de semana. Cuando están en casa por la tarde, después del trabajo, pueden suministrar electricidad al hogar. La diferencia entre el precio de la electricidad doméstica y la tarifa de alimentación fotovoltaica es otro factor importante: «Como esta diferencia se ha acentuado con la subida de los precios de la energía, muchos vehículos y viviendas son ahora aptos para el Vehicle2Home», señala Kern.

Vehicle2Grid (V2G) también tiene el potencial de movilizar las enormes reservas de energía de millones de vehículos eléctricos en cuestión de segundos, lo que ayudaría a garantizar un suministro eléctrico estable. En este escenario, las baterías de los vehículos se utilizan como sistemas flexibles de almacenamiento en una red inteligente y desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar un suministro estable de energía, además de proporcionar una forma rentable de alcanzar los objetivos climáticos. El grupo de expertos Agora Energiewende (Iniciativa Alemana de Transformación Energética) realizó los cálculos en su estudio Climate-Neutral Power System 2035. El resultado es que si una cuarta parte de todos los coches eléctricos utilizan V2G en 2035 y el 40 % de esos vehículos se ponen a disposición del mercado eléctrico, en promedio, la producción utilizable ascendería a 28 gigavatios en Alemania. El V2G también tiene el potencial de reducir la dependencia de los sistemas de almacenamiento de baterías en los hogares y de los sistemas de almacenamiento de baterías a gran escala. Además, todo ello también supone una ventaja para los propietarios de coches, ya que tienen la oportunidad de ganar dinero cuando ponen a disposición parte de la capacidad de la batería de su vehículo como reserva de energía.

En la actualidad, el número de coches eléctricos que se utilizan para la recarga bidireccional es bastante reducido. Sin embargo, a medida que crezca la demanda, los vehículos tendrán cada vez más oportunidades de utilizarse como sistemas de almacenamiento de electricidad, ya sea para V2H, V2B, V2G o V2L (Vehicle2Load). Por ahora, los cargadores de pared (wallbox) bidireccionales también son relativamente escasos. Pero la demanda está aumentando, por lo que es solo cuestión de tiempo que las soluciones de recarga pertinentes estén disponibles en el mercado. El proyecto SCALE (Smart Charging Alignment for Europe) de la Unión Europea, de tres años de duración, ayudando a sentar las bases en este sentido, con investigaciones y pruebas de soluciones de recarga inteligente para vehículos eléctricos en escenarios reales. Otro objetivo del proyecto consiste en aclarar las incertidumbres técnicas, organizativas, económicas y políticas que rodean la introducción de soluciones de carga inteligente, interoperabilidad y V2X (Vehicle2Everything). El objetivo último es crear un nuevo ecosistema energético que se beneficie a gran escala de la flexibilidad de las baterías de los vehículos eléctricos.

La carga bidireccional presente en la exposición y en la Conferencia Power2Drive Europe

Quienes visiten Power2Drive Europe 2023 podrán descubrir innovaciones en materia de carga bidireccional. Como parte de The smarter E Europe, la exposición internacional de infraestructura de recarga y movilidad eléctrica, presentará productos, innovaciones y modelos de negocio relacionados con esos temas en Messe München, del 14 al 16 de junio. Más de 300 proveedores de soluciones de infraestructura de recarga acudirán a The smarter E Europe. The Mobility House, KEBA Group, Alfen y EnerCharge son algunos de los expositores que presentarán sus soluciones para la recarga bidireccional en el pabellón B6.

La Conferencia Power2Drive Europe 2023 comenzará un día antes de la exposición en el Centro Internacional de Congresos de Múnich (ICM). La carga bidireccional será el foco de atención junto con las tendencias del mercado, los resultados de análisis e investigación y los proyectos innovadores para la movilidad eléctrica y la infraestructura de carga. Por ejemplo, en la sesión titulada Bidirectional Charging: Energy Supply Challenges (Carga bidireccional: Desafíos del suministro energético), organizada por la empresa de consultoría e ingeniería umlaut, se debatirán los últimos avances en la carga bidireccional, se presentarán los resultados de proyectos piloto y se analizarán los posibles obstáculos a la ampliación de la carga bidireccional.

La última entrega de Vehicle2Grid: How Close Are We to V2G Becoming a Daily Reality? (¿Cuánto falta para que la tecnología V2G se convierta en una realidad cotidiana?), con Stefan Perras y Thomas Gereke, de Siemens, analiza en profundidad el papel de la tecnología V2G en la red descentralizada del futuro.

