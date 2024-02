PORTLAND, Oregón y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--feb. 21, 2024--

El proveedor internacional de plataformas de almacenamiento de energía Powin LLC ( Powin ) anuncia un acuerdo con Pulse Clean Energy ( Pulse ), inversor, promotor y operador de activos de flexibilidad y estabilidad en el Reino Unido. El acuerdo consiste en implementar un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 50 MW/110 MWh en el proyecto Overhill, situado en Escocia (Reino Unido).

El gobierno británico ha establecido objetivos para garantizar que el sector eléctrico alcance la energía neta cero en 2035. Para 2030, el Reino Unido necesitará casi 40 GWh de BESS para ayudar a integrar las energías renovables, mejorando la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico británico. Los BESS son un elemento clave para ayudar al gobierno a alcanzar este ambicioso objetivo.

Powin proporcionará su sistema de almacenamiento de energía Stack750 con el software integrado StackOS, mientras que Pulse supervisará la entrega de activos y administrará las operaciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Está previsto que el proyecto de Overhill entre en pleno funcionamiento comercial a mediados de 2025.

«Nos sentimos muy orgullosos de haber sido elegidos por Pulse como proveedor de sus BESS de 50 MW/110 MWh cerca de Aberdeen, Escocia. Su decisión subraya nuestro compromiso inquebrantable con el desarrollo de soluciones energéticas limpias y sostenibles», ha declarado Anthony Carroll, presidente de Powin. «Estamos encantados de colaborar con Pulse en este proyecto innovador, y esperamos aprovechar nuestra experiencia para lograr un impacto duradero en el sistema energético del Reino Unido y de otros países».

El proyecto prestará servicios para mantener el equilibrio en la red eléctrica, lo que permitirá la conexión segura de más energías renovables al sistema energético del Reino Unido. Una vez en funcionamiento, el proyecto Overhill podrá almacenar el excedente de generación renovable en periodos de alta producción para devolverlo a la red en periodos de baja producción o alta demanda del sistema.

«Tras una evaluación exhaustiva, Pulse ha determinado que las capacidades y la tecnología de Powin la sitúan como una de las empresas líderes en el mercado de los BESS. Este acuerdo con Powin subraya nuestro compromiso compartido con la innovación y la búsqueda de un sistema energético más limpio, asequible y seguro», declaró Aazzum Yassir, director de tecnología y operaciones de Pulse.

Trevor Wills, consejero delegado de Pulse, ha añadido: «Estamos deseando colaborar con Powin para avanzar hacia soluciones de energía limpia que aprovechen nuestra experiencia y capacidad colectivas. Creemos en un futuro más asequible, sostenible y seguro, posibilitado por asociaciones que ofrezcan soluciones que reduzcan los costes del sistema, disminuyan las emisiones y mejoren la resistencia de la red».

Acerca de Powin, LLC (Powin):

En Powin, estamos explorando la siguiente frontera de la energía y cambiando la forma en que abastecemos nuestra vida cotidiana, garantizando el acceso a una energía limpia, resistente y asequible. Como proveedor global de plataformas de almacenamiento de energía, ofrecemos soluciones de baterías totalmente integradas, software y servicios para optimizar el rendimiento de la red y permitir la transición a fuentes de energía más limpias. Para obtener más información, visite www.powin.com .

Acerca de Pulse Clean Energy:

Pulse Clean Energy es un inversor, promotor y operador de activos de flexibilidad y estabilidad. En menos de dos años, Pulse ha puesto en funcionamiento más de 100 MWh de BESS, ha iniciado la construcción de 500 MWh y ha creado una importante cartera de proyectos. Pulse cuenta con el respaldo de Investment Management Corporation of Ontario (IMCO), un inversor institucional canadiense con 73 000 millones de dólares en activos administrados.

