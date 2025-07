PP acusa a Sánchez de mentir sobre las Dana de Valencia tras informe de la Guardia Civil: "Actuó mal y de mala fe"

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha acusado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez de mentir durante la Dana del pasado octubre que asoló Valencia tras conocerse un informe de la Guardia Civil en el que se destacaba "la inexistencia de avisos" de la CHJ sobre el barranco del Poyo. "Actuó mal y de mala fe para sacar rédito político", ha indicado Tellado a través de una publicación en su perfil de X para cargar personalmente contra el Ejecutivo. Además, ha considerado que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, y la exministra del Gobierno y la ahora comisaria en Bruselas -"con un sueldazo", ha agregado-, Teresa Ribera, están "tardando en irse a su casa". INFORME GUARDIA CIVIL La Guardia Civil remitió ayer a la jueza que instruye la causa de la Dana un informe en el que realiza una cronología de los hechos de aquel 29 de octubre y plantea, en el análisis de la situación del entorno del barranco del Poyo, que cabría preguntar a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos por parte de las personas que tenían encomendadas esas funciones". El documento apunta que destaca "sobremanera, la inexistencia de avisos" como consecuencia del ascenso exponencial desde las 16:15 horas, momento en que se rebasa el umbral 1, hasta las 18:43 horas. Agrega que es "evidente" que la información "que se transmitió y aquella que se debió transmitir" por parte de la CHJ en base a los datos recogidos por el SAIH, "no es la única de la que disponía el Centro de Coordinación y Emergencia para la gestión de la catástrofe del día 29 de octubre", ya que contaba con los avisos de Aemet y las propias llamadas de los ciudadanos. No obstante, entiende que "al menos en este episodio de inundaciones y dada las extraordinarias precipitaciones que se estaban registrando, era fundamental que esa información se transmitiera en tiempo para conocer la situación real de los volúmenes de agua que circulaban por los cauces de los cursos fluviales con dispositivos del SAIH, en este caso en el barranco del Poyo". Así figura en el informe que la Unidad Orgánica de la Policía Judicial ha enviado a la magistrada de Catarroja. Se trata de un documento de 220 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que desgrana la secuencia de hechos del 29O en las distintas cuencas.